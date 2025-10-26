الأنبا ميخائيل يصلي القداس الإلهي الشهري لشعب الإيبارشية

صلى صباح اليوم، نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حُلوان، والمعصرة، وتوابعها القداس الإلهي الشهري لشعب إيبارشية حلوان بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

وتأمل نيافته في إنجيل القداس (مت ١٢: ٢٢ – ٢٨)، كما قام أثناء صلوات القداس بتدشين أواني جديده للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وعقب صلاة القداس الإلهي تقابل الأنبا ميخائيل مع ٧٥ أسره من أبنائه من شعب الإيبارشية، وهم من الذين طلبوا الجلوس معه.

جدير بالذكر أن التسبحة الشهرية لشعب الإيبارشية مع نيافته، غداً الاثنين الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥م، الساعة ٧م بمقر المطرانية.