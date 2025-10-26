هزاع: افتتاح المتحف المصري الكبير منصة تسويقية ضخمة لمصر وحضارتها وتاريخها على مستوى العالم

علق الخبير السياحي، الدكتور حسام هزاع، على افتتاح للمتحف المصري الكبير، مشيرا إلى هناك استعدادات وحدثًا تاريخيًا.

واضاف الخبير السياحي، الدكتور حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، عبر قناة DMC، أنه سيمثل "منصة تسويقية" ضخمة لمصر وحضارتها وتاريخها على مستوى العالم.

وتابع الخبير السياحي، الدكتور حسام هزاع، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف، بل هو كيان يضم حضارة دولة واحدة هي الحضارة المصرية بكامل مراحلها، مرورًا بعصور ما قبل الأسرات والدولة القديمة والوسطى والحديثة.

وأشار إلى أن الحدث سيكون أضخم بكثير من الفعاليات السابقة نظرًا للاستعدادات الضخمة التي تقوم بها الدولة، والتي تشمل تطوير البنية التحتية والمناطق المحيطة وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة باستقبال الوفود في المطارات.

وتوقع هزاع أن يشهد حفل الافتتاح حضورًا رفيع المستوى، يضم عددًا كبيرًا من رؤساء الدول، وسفراء الدول المعتمدين في مصر، ورؤساء منظمات السياحة العالمية، مما يعكس الأهمية الدولية لهذا الصرح الحضاري.