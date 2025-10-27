دغموم: الرباط الصليبي زاد إصراري على العودة بقوة مع المصري

كشف عبد الرحيم دغموم لاعب فريق المصري البورسعيدي عن سعادته بالتواجد بورسعيد واللعب مع فريق المصرى طوال هذه الفترة، مبديا ارتياحه بالتواجد فى صفوف الفريق البورسعيدي.

وقال دغموم، فى تصريحات لقناة أون سبورت، إن سر تألقه مع الفريق هو العودة تدريجيا من الإصابة التى لحقت به العام الماضى، والتي أبعدته عن المستطيل الأخضر.

وأضاف أنه عاد من الرباط الصليبى منذ عام، وهذا زاد حماسه وإصراره للعودة بقوة كاشفا أن هذا فرق معه، وعاد تدريجيا مع الفريق حتى تألق وظهر بالمستوى الذى يراه الجميع.

وسجل عبد الرحيم دغموم هدفا للمصرى الذى نجح من خلاله الفريق فى التأهل إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على الاتحاد الليبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسجل ثنائية المصري عبد الرحيم دغموم ومحمود حمادة.