القبض على سيدة تتداول العملات الرقمية المشفرة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بالجيزة) .. بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة على منصات التداول المختلفة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكوة، وبحوزتها (هاتف محمول – جهاز "لاب توب"- تابلت "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامى") .

وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم الإتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد.