عاشوا معايا سنين.. رسالة حزينة من رانيا فريد شوقي لتوديع كلابها

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن بالغ حزنها بعد وفاة كلابها.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر فيسبوك: “في نفس الشهر قلبي اتوجّع مرتين سنين من عمري عدت عاشوا معايا فيها بحلوها ومرّها، بناتي كبروا معاهم، وأنا كمان… بقينا عيلة دفوني بحبّهم، وعلّموني يعني إيه وفا من غير كلام حبّوني بصدق، من غير أي مصلحة”.

وتابعت: "كان كل اللي طالبينه يفضلوا جنبي، مالهمش طلبات غير الحب ويبقوا معاك بكل عيوبك وظروفك وجع الفُراق ما بيفرقش بين إنسان وحيوان،

يمكن بعض الناس ما تفهمش الإحساس ده، وارجوكم بلاش سخرية بس اللي عاش التجربة دي… يعرف قد إيه الوجع صادق هما مشيوا، بس هيفضلوا جوّا قلبي، بنظرتهم، وحنانهم، وذكرياتهم اللي عمري ما هنساها".