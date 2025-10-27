مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب أن تتخلى تل أبيب عن أحلام إسرائيل الكبرى

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أنه يجب بسط السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية .

وقال مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: “يجب أن تتخلى الحكومة الإسرائيلية عن أحلامها المتعلقة بإسرائيل الكبرى”.

وأضاف مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة:" يجب أن تتوقف إسرائيل عن الاعتداء على الدول العربية".

وفي وقت سابق، قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، اليوم الاثنين إن هناك إشكاليات في العثور على جثث الرهائن الإسرائيليين.



وأضاف الحية أن حماس تبحث ليلا ونهارا عن جثث الرهائن وجادون في تسليمها، مؤكدا "لا نعرف أماكن جثث الرهائن المتبقين لأن من دفنوهم قتلوا في الحرب".

وأشار إلى أن حركة حماس تريد تسليم جثث الرهائن وألا نعطي إسرائيل ذريعة للعودة للحرب.

