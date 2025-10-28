قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
السعودية وباكستان يتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين
إسلام صادق يكشف مفاجأة بشأن مباراتي بيراميدز في الدوري
مفيش خلافات مع الوزير.. 11 تصريحا ناريا لرئيس الجبلاية حول ملف الزمالك والمنتخب
اجتماع موسع بين التضامن والصحة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
مستشار وزير المالية: العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير تخليد للحضارة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: عجز في أطباء الأشعة وعدم تشغيل جهاز المقطعية الجديد بمستشفى النوبارية

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية إلى مستشفى النوبارية المركزي بمحافظة البحيرة؛ للوقوف على مستوى الأداء الطبي والإداري، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية ومتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، أجرى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، حيث تبين انتظام العمل وتواجد الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في مواقعهم، واطمأن على جاهزية خدمات الطوارئ وتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.

صرف العلاج على نفقة الدولة ورقيًا لحين تجاوز العطل الفني 

واستمع الدكتور قنديل إلى أحد المرضى المترددين على المستشفى، وتابع حالته، حيث اصطحبه إلى مكتب نفقة الدولة ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف علاجه على نفقة الدولة ورقيًا لحين تجاوز العطل الفني بالمنظومة الإلكترونية، مؤكدًا ضرورة تيسير الخدمات على المواطنين وضمان سرعة حصولهم على العلاج دون تأخير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب الوزير تفقد العيادات الخارجية واطلع على سير العمل بها، وزار قسم الأشعة، حيث لاحظ عجزًا في أطباء الأشعة وعدم تشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد الذي تم توريده مؤخرًا، فوجّه مدير مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة بسرعة تشغيل الجهاز وسد العجز خلال أسبوعين كحد أقصى؛ لاستكمال منظومة الخدمات التشخيصية بالمستشفى.

وتابع نائب الوزير جولته بتفقد بنك الدم، حيث اطمأن على توافر جميع فصائل الدم والبلازما بكميات كافية، وراجع مستلزمات التشغيل، كما تفقد المعمل المركزي، حيث تبين وجود عطل بجهاز صورة الدم، فوجّه بإصلاحه خلال 48 ساعة لضمان استمرارية تقديم التحاليل دون توقف.

وتفقد الأقسام الداخلية واطلع على الحالات المرضية، وحرص على التحدث مع المرضى والاستماع إلى آرائهم حول جودة الخدمات ورعاية المستشفى. وشملت الجولة أقسام الرعاية المركزة ورعاية الأطفال حديثي الولادة، حيث شدد على الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، إلى جانب تفقد قسم الغسيل الكلوي للاطمئنان على انتظام الجلسات وتوافر المحاليل، فضلًا عن الصيدلية ومتابعة توافر الأدوية الأساسية.

ووجّه الدكتور عمرو قنديل الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي على جهودهم، مؤكدًا أن الوزارة تواصل المتابعة الميدانية الدورية لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية، وتذليل أي عقبات تواجه المرضى أو الفرق الطبية، تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المريض المصري.

وزارة الصحة وزير الصحة مستشفي النوبارية مجلس الوزراء المنشآت الصحية البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

قافلة ستارلينك

مشهد سماوي مدهش.. قافلة ستارلينك تظهر وسط الشفق القطبي| ما القصة؟

تويوتا C-HR+ الكهربائية .. نظرة عن قرب

سيارة تويوتا C-HR+ الكهربائية.. نظرة عن قرب

نصائح مفيدة لتخفيف آلام ممارسة الرياضة .. احرص عليها

نصائح لتخفيف آلام ممارسة الرياضة.. احرص عليها

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد