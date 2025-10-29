قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي: الأهلي خلّص مع محمد حمدي للانضمام للفريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز
نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة شرب لاعبي الفريق لـ «الشيشة»
الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة
مواعيد النقل العام والمترو والقطارات بعد تطبيق التوقيت الشتوي
بعد تحرّك نقابة المهندسين ضد مُرشحين «مُنتحلي صفة».. كيف يواجه القانون جرائم تزوير المستندات؟
بكل قوة .. «الغندور» يكشف محاولات الأهلي لضم نجم بيراميدز
عقب التراجع.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 28-10-2025
خلال تجمع دولي.. رئيس القابضة للمطارات: نحلم في مصر بمدينة المطار المتكامل تجاري وترفيهي
عايز أحفظ القرآن.. محمد سامي: قررت أخصص جزءا من فلوسي للصدقات
السياحة والآثار: لا تطوع ولا تذاكر لحفل افتتاح المتحف الكبير
الحكومة: المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة تكلفتها 50 مليون جنيه
دار الإفتاء: الرشوة محرمة شرعا وتعد أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل
مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025: تجنب المبالغة

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور اليوم

ركّز على المهام العملية وأكمل المهام الصغيرة. قدّم لك الأصدقاء أو العائلة نصائح مفيدة؛ استمع بهدوء. تجنّب النفقات غير الضرورية وحافظ على واقعية الخطط. الجهد البطيء والمستمر سيُثمر ثمارًا حقيقية ودائمة..

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا 

إذا كنتَ عازبًا، فكن حاضرًا وابتسم لمن تقابلهم؛ فاللطف يجذب الاهتمام الهادئ، تجنب المبالغة في الطلب بسرعة. الصبر والاهتمام المدروس يُعززان الثقة. 

توقعات برج الثور صحيًا

قد تُصاب بمشاكل تنفسية طفيفة في بداية اليوم. يُنصح من يعانون من مشاكل مرتبطة بالربو بتجنب الأماكن الخارجية المُغبرة. قد يُصاب الرياضيون والرياضيات أثناء اللعب. قد تُعاني بعض النساء من مشاكل نسائية أو صداع نصفي قد يُؤثر على حياتهن اليومية. قد يُعاني الأطفال من مشاكل في صحة الفم. 

توقعات برج الثور مهنيًا

تحدث بلطف مع زملائك في العمل؛ فالملاحظات الواضحة تجنّبك الالتباس لاحقًا. الخطة المنهجية تُظهر موثوقيتك للمشرفين. تجنب تولي الكثير من الأدوار الجديدة هذا الأسبوع إذا اقترب موعد نهائي، قسّم العمل إلى فترات قصيرة ومحددة بوقت. 

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

ادّخر مبالغ صغيرة يوميًا؛ فالادخار المستمر يُكوّن رصيدًا ماليًا مفيدًا. إذا عُرض عليك استثمار، فاقرأ التفاصيل بعناية واسأل، استخدم مُتتبّع إنفاق بسيطًا لمعرفة أين تُنفق أموالك. 

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

