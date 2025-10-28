المشدد 3 سنوات لـعاطل متهم باستغلال أطفال في التسول بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه باستغلال الأطفال في أعمال التسول والاستيلاء على أموالهم تحت تهديد السلاح بمنطقة قصر النيل.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم سرق المبالغ المالية المملوكة للأطفال المجني عليهم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، كرها عنهم حال كونه حاملا سلاح أبيض “كتر”، كما أن المتهم اعترض سبيل المجني عليهم وتعدي عليهم بالضرب دون إحداث إصابتهم، مشهرا في وجههم سلاحا أبيض سالف البيان مهددا إياهم باستخدامه في أجسادهم لاجبارهم على السرقة مستغلا حداثة سنهم، وتمكن بذلك من سرقة أموالهم الخاصة كرها عنه.

وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل لتفقد الحالة الامنية بالمنطقة تلاحظ لها عدد من الأطفال يقومون بالتسول واستجداء المارة، فاستوقفتهم القوة وبسؤالهم عن نشاطهم أقروا بأنهم يتسولون لمساعدة أهاليهم، وأبدوا غضبهم من المتهم الذي يسرق ما يجنونه تحت تهديد السلاح.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت القوة الأمنية في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأحالته للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.