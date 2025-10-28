باستخدام الذكاء الاصطناعى.. القبض على أدمن صفحة فبرك أخبارًا خاصة بوزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما رصدته الأجهزة الأمنية بشأن قيام أحد الأشخاص بالقاهرة بنشر أخبار ومقاطع فيديو مفبركة ، وإعادة تداول بعض الأخبار المنشورة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عقب تلاعبه بالصور الموجودة بها بخاصية الذكاء الإصطناعى ونشرها عبر صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) ، وبحوزته (2 جهاز حاسب آلى – هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.