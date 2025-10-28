أخبار السيارات| محطات هامة مرت بها شركة فولكس فاجن في صناعة السيارات .. مواصفات أوبل كورسا 2026 الهاتشباك

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تأسست فولكس فاجن في عام 1937 في ألمانيا، وجاء تأسيسها بهدف إنتاج "سيارة الشعب" بسعر معقول، وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت الشركة في إنتاج سيارتها الشهيرة "البيتل" وتوسعت لتصبح واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم.

يضم سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة كرايسلر التابعة لمجموعة ستيلانتيس التي تعمل في مجال صناعة السيارات عن استدعاء مجموعة من طرازتها يصل عددها إلي 291664 سيارة من طراز رام بروماستر في الولايات المتحدة .

أعلنت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي سياز موديل 2026، وتنتمي سياز لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا يارس، ونيسان صني، وهيونداي أكسنت، وكيا بيجاس، وشيفروليه أوبترا .

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان سكاي لاين موديل 2026، وتنتمي سكاي لاين لفئة السيارات السيدان الرياضية، وسيتم إصدارها بشكل محدود من أجل توديع الجيل الحالي بأناقة رياضية.