ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
وظائف خالية بوزارة العدل عبر بوابة الوظائف الحكومية.. قدم الآن
أخبار السيارات| محطات هامة مرت بها شركة فولكس فاجن في صناعة السيارات .. مواصفات أوبل كورسا 2026 الهاتشباك

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تأسست فولكس فاجن في عام 1937 في ألمانيا، وجاء تأسيسها بهدف إنتاج "سيارة الشعب" بسعر معقول، وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت الشركة في إنتاج سيارتها الشهيرة "البيتل" وتوسعت لتصبح واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم.

يضم سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة كرايسلر التابعة لمجموعة ستيلانتيس التي تعمل في مجال صناعة السيارات عن استدعاء مجموعة من طرازتها يصل عددها إلي 291664 سيارة من طراز رام بروماستر في الولايات المتحدة .

أعلنت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي سياز موديل 2026، وتنتمي سياز لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا يارس، ونيسان صني، وهيونداي أكسنت، وكيا بيجاس، وشيفروليه أوبترا .

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان سكاي لاين موديل 2026، وتنتمي سكاي لاين لفئة السيارات السيدان الرياضية، وسيتم إصدارها بشكل محدود من أجل توديع الجيل الحالي بأناقة رياضية.

شركة فولكس فاجن صناعة السيارات أوبل كورسا 2026 كرايسلر سوزوكي سياز 2026 نيسان سكاي لاين 2026 سكاي لاين 2026

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

أروى قاسم

إحالة البلوجر أروى قاسم للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف طليقة المطرب "مسلم"

حادث تصادم

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ملاكى وسيارة نقل أموال بصحراوى قنا

متهمين

يستخدم الذكاء الاصطناعى.. قرار بشأن أدمن صفحة فبرك أخبارا خاصة بوزارة الداخلية

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

