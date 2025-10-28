انتظام الملاحة.. رئيس هيئة قناة السويس: نجاح جهود الإنقاذ البحري في التعامل الفوري مع جنوح إحدى ناقلات النفط

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود الإنقاذ البحري في التعامل الفوري مع حادث جنوح إحدى ناقلات النفط خلال عبورها للقناة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس،إلى انتظام الملاحة في الاتجاهين بقناة السويس، حسبما أفادت قناة “ إكسترا نيوز ” في خبر عاجل .



وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاحها في الحصول على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي - مصر سي أي بي (CIB) ، تمتد فترة سداده إلى سبعة عشر عاماً ، ويشمل هذا التمويل سداد وإعادة هيكلة التمويل السابق الحصول عليه بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي التمويل إلى 30 مليار، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة الموانئ التابعة، واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية، ودعم مشروعات إمدادات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات ومشروعات النقل.

وفي هذا السياق، صرّح وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التمويل المصرفي يأتي في إطار الإسراع بوتيرة العمل داخل المنطقة، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة ، مشيرًا إلى أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها المتنامي في دعم تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الدولية ، تنفيذاً لرؤية فخامة رئيس الجمهورية مصر 2030 ، التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار ، مؤكدًا أن هذا التمويل المصرفي يجسد إيمان ودعم القطاع المصرفي لجهود تعزيز التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية على مستوى الجمهورية بوجه عام، وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوجه خاص ، بما يسهم في تحقيق توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.