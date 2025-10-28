حزب العدل: المتحف المصري الكبير شاهد على عظمة التاريخ وقوة الحاضر

أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل شهادة على عظمة التاريخ المصري وقوة الحاضر، فالمتحف الذي تبلغ مساحته ما يزيد عن 300 ألف متر مربع، يتضمن عددًا من قاعات العرض الواحدة منها أكبر من المتاحف الحالية في مصر والعالم، ويُعد أحد أهم وأعظم إنجازات مصر الحديثة، ليكون الوِجهة الأولى لكل من يهتم بالتراث المصري القديم كأكبر متحف في العالم يروي قصة تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن احتواء المتحف على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة منها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، ومجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وأيضًا متحف مراكب الملك خوفو، والمقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني، يجعل منه الوجهة الأثرية الأهم للمهتمين بتاريخ الحضارة المصرية.

وأشار أحمد بدره، إلى أن اهتمام وسائل الإعلامية الدولية بنقل هذا الحدث التاريخي عبر البث المباشر، دليل قاطع على الاهتمام العالمي بتاريخ مصر وحضارتها وما قدمته هذه الحضارة للعالم من علوم ومعارف في مختلف المجالات، حيث تجاوز عدد وسائل الإعلام التي تقدمت رسميًا بطلبات للجهات المعنية للنقل عبر البث المباشر للحدث ما يزيد عن 400 قناة ومحطة فضائية دولية، كما يحرص على حضور حفل الافتتاح عدد كبير من رؤساء وزعماء الدول وشخصيات عامة ودولية بارزة إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الثقافية والمنظمات الأثرية العالمية.

وأوضح مساعد رئيس حزب العدل، أن افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة لتعزيز الهوية الوطنية لدى النشىء والشباب للتعريف بعظمة الدولة المصرية قديمًا وحديثًا، وأن جيلاً من الشباب هذا تاريخ بلاده وهذه عظمة حضارته قادر على تجاوز المحن وبناء دولته لتكون في مصاف الدول المتقدمة.