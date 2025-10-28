قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين: المتحف المصري الكبير يضع مصر في مكانتها العالمية المستحقة

قال وليد البطوطي، عضو الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، إن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في مكانة مصر الثقافية والحضارية على مستوى العالم، مؤكدًا أنه سيضع مصر في موقعها الحقيقي كدُرّة المتاحف العالمية، بفضل ما يتميز به من تصميم راقٍ وتنفيذ مصري خالص.

وأضاف البطوطي، خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أن المتحف يعكس قدرة المصريين على الإبداع والتنظيم الدقيق، مشيرًا إلى أن موكب المومياوات الملكية كان مثالًا واضحًا على احترافية مصر في تقديم فعاليات عالمية، إذ نجح في الجمع بين الموسيقى العسكرية التي عُزفت في ميدان التحرير والأوبرا التي أقيمت داخل المتحف في بث مباشر شاهده الملايين حول العالم.

وأشار إلى أن العالم ما زال يتذكر كذلك احتفالية طريق الكباش بين معبدي الأقصر والكرنك، والتي نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة وبمستوى أبهر الجميع، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيواصل هذا النهج في تقديم صورة حضارية مشرفة لمصر أمام العالم.

وأوضح البطوطي أن احتفالية الافتتاح ستستمر على مدار ثلاثة أيام من 1 إلى 3 نوفمبر، وستشهد حضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والسياسيين والمشاهير العالميين الذين سيشاركون المصريين هذا الحدث التاريخي الفريد.
 

