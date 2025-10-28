قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: نشر أعلام الدول المشتركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على كافة المسارات
واشنطن ترفض توغلا بريا جديدا للجيش الإسرائيلي في غزة
محمد سامي يتراجع عن قرار الاعتزال: ماقلتش إني بطلت الشغلانة
بعد شكوى الأهلي.. كاف يتمسك بإيقاف جراديشار مباراتين
نائب الرئيس الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة صامد
أسعار البيض تواصل الهبوط.. ومنتجي الدواجن: سيصل سعر الكرتونة لأقل من 100 جنيه
موعد الافتتاح أمام الجمهور وأسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
الرئيس الكرواتي يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
القاهرة تتحرك بحزم.. حملات موسعة لضبط التكاتك والأسكوتر بعد توجيهات المحافظ
لجنة المسابقات: لم نتسلم أي مقترحات من حلمي طولان بشأن كأس العرب
رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري
مع كامل احترامي.. كلمة السر في قضية اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بنشر فيديوهات خادشة
محمد سامي: ريم أختي اشتغلت بضمير في البرنس.. بس الهجوم عليها ضايقني جداً

محمد سامي
محمد سامي
أكد المخرج محمد سامي،  أنه يهتم في أعماله بأراء   الجمهور دائما قبل النقاد قائلاً : "  بالنسبة للنقاد فيه ناس فاهمه نقد ولكن فيه فعلاً ناس  تمتهن النقد ولايمكن أن تكون من النقاد   وفيه ناس بتعمل فيديوهات على السوشيال وتدعي أنها من النقاد والفئة الاخيرة دي  لماذا أهتم  برأيهم  "


وعن اكثر الاراء التي إنتقدته وسببت له وجعا كشف  خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"ان أكثر الاراء الموجعة له عندما يقدم عملا ناجحا  ثم يفاجئ بأن الناقد ترك العمل وإتجه لفكرة ان العمل يخص عائلة محمد سامي قائلاً : " بزعل أوي وبضايق لما حد يسيب عمل ناجح لي ويتجه لانتقاد العيلة  واكتر شيء ضايقني توجيه النقد لاختي الصغيرة لانه نقد غريب مع أنها قدمت  دورا مهم في البرنس  "


وعلقت الحديدي : هل أنت بتشغل العيلة ومي عمر  صحيح اشتغلت قبلك لكنها اصبحت أكثر نجوميه معك ؟ ليرد : " خلوني أسأل سؤال  قاسي شوية على المجتمع لو مي عمر مش مراتي وبينا علاقة  بس مش متجوزين وده شيء قاسي حد هيعرف يتكلم ؟ لا طبعا هيتسال وممكن يتسجن  لكن  عادي راجل ومراته يتشتموا عادي بس لو انا وهي مش متجوزين  محدش كان  هيتكلم وأنا طلعت  ناس كتير غير مي عمر ".


وتحدث المخرج عن مشوار زوجته مي عمر الفني، مشيرًا إلى أنها لم تعتمد عليه في مشروعاتها، بل خاضت العديد من التجارب مع كبار النجوم والمخرجين.وأوضح : " مي اشتغلت في مسلسلات كتير بعيد عني، زي الأسطورة، واللي مع عادل إمام، وغيرهم، وكل نجاحها جاي من تعبها ومجهودها، مش من ارتباطها بيا.


وأضاف سامي أنه يرى أن بعض الهجوم الذي تتعرض له مي عمر سببه علاقتها به أكثر من أعمالها، موضحًا: " لو مي مش مراتي، ومجرد فنانة عادية، محدش كان هيهاجمها بالشكل ده، بس ده جزء من الضريبة اللي بندفعها لما نكون تحت الأضواء."

