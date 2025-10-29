قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تنفي علاقة الحركة بحادث إطلاق النار في رفح الفلسطينية
مئات الشاحنات تدخل معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدًا لعبورها إلى غزة
ترامب: وقف إطلاق النار ليس في خطر لكن إن لم تلتزم حماس سيتم القضاء عليها
غارات إسرائيلية دامية على غزة تسفر عن استشهاد 65 شخصًا.. وتصعيد جديد رغم وقف إطلاق النار
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
أزمة منتخب مصر الثاني تتصاعد .. و«شبانة» يُحمّل اتحاد الكرة المسئولية
مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» والعكس اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
أسعار الذهب تتراجع وسط تفاؤل الأسواق .. وتوقعات بمزيد من الانخفاض
زكاة الذهب .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية بعد ارتفاع سعره
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
شروط التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية .. توضيح عاجل من التعليم
300 جنيه للكيلو.. محافظ سوهاج يفتتح منفذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين |صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أرخص آيفون قادم سيأتي بسعة ذاكرة RAM غير مسبوقة

تشير أحدث التقارير إلى أن شركة أبل تستعد لإطلاق أرخص هواتفها على الإطلاق في بداية 2025، وهو iPhone SE 4، والذي سيفاجئ السوق بسعة ذاكرة RAM غير مسبوقة في فئة الهواتف الاقتصادية من أبل، وذلك في إطار تعزيز إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء العام للهاتف.​

المواصفات التقنية وتفاصيل الذاكرة

ذاكرة RAM رائدة: بحسب التسريبات، ستزود أبل هاتف iPhone SE 4 بذاكرة RAM بسعة 8 جيجابايت، وهي ضعف ما جاء في الإصدار السابق SE 3 الذي كان يحتوي على 4 جيجابايت فقط، ما يمنحه تفوقًا واضحًا في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة من أبل.​

معالج متطور: سيحمل الهاتف معالج A18 الأحدث، وهو نفس المعالج المستعمل في هواتف iPhone 16 الأساسية والفئة Plus، ما يجعله أكثر قدرة على معالجة العمليات المكثفة دون مشاكل في الأداء.​

سعة التخزين الأساسية: يأتي إصدار SE 4 بسعة 128 جيجابايت أساسية، مع إمكانيات توسعة في بعض المناطق والأسواق.​

ترجع أبل هذه النقلة النوعية في حجم الذاكرة إلى متطلبات تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" ومزايا معالجة الصور والنصوص الفورية التي يُتوقع أن تصبح معيارًا في جميع هواتف أبل القادمة، حتى في الفئة الاقتصادية.​

التصميم والسعر المتوقع

تصميم iPhone SE 4: سيأتي بشاشة OLED بقياس 6.06 إنش بدلاً من شاشة LCD التقليدية، وسيحمل واجهة حديثة مع نوتش FaceID لأول مرة في خط SE.​

سعر الإطلاق: من المتوقع أن يبدأ سعره عالميًا من 500 دولار أمريكي، ليكون خياراً ممتازاً لمن يبحث عن آيفون قوي بسعر اقتصادي.​

موعد الإطلاق: تشير التوقعات والتسريبات إلى موعد إطلاق في فبراير 2025.​


iPhone SE 4 يمثل ثورة حقيقية في هواتف آيفون الاقتصادية، مع مضاعفة سعة الذاكرة لتصل إلى 8 جيجابايت RAM، ومعالج قوي وسعر منافس، ليمنح المستخدمين تجربة آيفون متكاملة بدون التضحية بالأداء أو الذكاء الاصطناعي.

