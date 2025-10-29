أرخص آيفون قادم سيأتي بسعة ذاكرة RAM غير مسبوقة

تشير أحدث التقارير إلى أن شركة أبل تستعد لإطلاق أرخص هواتفها على الإطلاق في بداية 2025، وهو iPhone SE 4، والذي سيفاجئ السوق بسعة ذاكرة RAM غير مسبوقة في فئة الهواتف الاقتصادية من أبل، وذلك في إطار تعزيز إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء العام للهاتف.​

المواصفات التقنية وتفاصيل الذاكرة

ذاكرة RAM رائدة: بحسب التسريبات، ستزود أبل هاتف iPhone SE 4 بذاكرة RAM بسعة 8 جيجابايت، وهي ضعف ما جاء في الإصدار السابق SE 3 الذي كان يحتوي على 4 جيجابايت فقط، ما يمنحه تفوقًا واضحًا في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة من أبل.​

معالج متطور: سيحمل الهاتف معالج A18 الأحدث، وهو نفس المعالج المستعمل في هواتف iPhone 16 الأساسية والفئة Plus، ما يجعله أكثر قدرة على معالجة العمليات المكثفة دون مشاكل في الأداء.​

سعة التخزين الأساسية: يأتي إصدار SE 4 بسعة 128 جيجابايت أساسية، مع إمكانيات توسعة في بعض المناطق والأسواق.​

ترجع أبل هذه النقلة النوعية في حجم الذاكرة إلى متطلبات تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" ومزايا معالجة الصور والنصوص الفورية التي يُتوقع أن تصبح معيارًا في جميع هواتف أبل القادمة، حتى في الفئة الاقتصادية.​

التصميم والسعر المتوقع

تصميم iPhone SE 4: سيأتي بشاشة OLED بقياس 6.06 إنش بدلاً من شاشة LCD التقليدية، وسيحمل واجهة حديثة مع نوتش FaceID لأول مرة في خط SE.​

سعر الإطلاق: من المتوقع أن يبدأ سعره عالميًا من 500 دولار أمريكي، ليكون خياراً ممتازاً لمن يبحث عن آيفون قوي بسعر اقتصادي.​

موعد الإطلاق: تشير التوقعات والتسريبات إلى موعد إطلاق في فبراير 2025.​



iPhone SE 4 يمثل ثورة حقيقية في هواتف آيفون الاقتصادية، مع مضاعفة سعة الذاكرة لتصل إلى 8 جيجابايت RAM، ومعالج قوي وسعر منافس، ليمنح المستخدمين تجربة آيفون متكاملة بدون التضحية بالأداء أو الذكاء الاصطناعي.