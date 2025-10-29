احتفالية الشمامسة بـ عيد اليوبيل لتأسيس أول كنيسة قبطية بهولندا | صور

احتفل شمامسة الإيبارشية القبطية في هولندا بعيد اليوبيل لتأسيس أول كنيسة قبطية هناك، وهي كنيسة السيدة العذراء بأمستردام.

صلى نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا القداس الإلهي، بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية وأكثر من ٣٥٠ شماسًا من مختلف الأعمار.

وعقب القداس، تضمن الحفل فقرات فنية لألحان الكنيسة على مدار السنة التوتية جسدت حياة السيد المسيح على الأرض، بمصاحبة عزف آلة القانون قدّمته مدام لوريس ماهر.

كما ألقى الأرشيدياكون مكاري والدياكون أنطونيوس – أكبر أعضاء الكنيسة سنًا – كلمات استعرضا فيها مسيرة تأسيس الكنيسة خلال الأربعين عامًا الماضية.