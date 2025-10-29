الغيرة قادتها إلى السجن.. امرأة أرجنتينية تختبئ في صندوق سيارة أجرة لهذا السبب

في واقعة غريبة أثارت الجدل في الأرجنتين، عثرت الشرطة على امرأة داخل صندوق سيارة أجرة، بعدما تبين أنها كانت تختبئ هناك لتتجسس على زوجها السائق بدافع الشك في خيانته، وذلك وفقًا لما نشره موقع ديلي ميل البريطاني.

العثور على المرأة أثناء حملة تفتيش

بدأت القصة عندما أوقفت الشرطة الأرجنتينية أحد سائقي سيارات الأجرة في ساعة مبكرة من صباح السبت بمدينة سالتا شمال غرب البلاد، لإجراء اختبار القيادة تحت تأثير الكحول.

وخلال عملية التفتيش، لاحظ أحد الضباط حركة غريبة في صندوق السيارة الحمراء، فقرر فتحه، ليُفاجأ بوجود امرأة تختبئ بداخله في وضع غريب أثار دهشة الجميع.

سبب الاختباء المفاجئ

عندما سأل رجال الشرطة المرأة عن سبب وجودها داخل الصندوق، أوضحت أنها اختبأت طوعًا لأنها كانت ترغب في التجسس على زوجها، الذي يعمل سائق تاكسي، لتتأكد مما إذا كان يخونها أثناء ساعات عمله.

وقالت إنها لم تُجبر على ذلك، بل أقدمت عليه بمحض إرادتها بدافع الغيرة والشك.

اعتقال السائق وفتح تحقيق

انتهى الموقف باعتقال السائق بعد أن تبين أنه يقود تحت تأثير الكحول، إضافةً إلى نقله ركابًا بشكل غير قانوني.

كما قررت الشرطة فتح تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كانت المرأة قد دخلت الصندوق بإرادتها الكاملة أم أنها كانت تحت ضغط أو تهديد من زوجها.

تفاعل واسع وضجة عبر مواقع التواصل

لم تصدر السلطات الأرجنتينية حتى الآن أي بيان رسمي جديد حول الواقعة، إلا أن الفيديو الذي وثّق الحادثة أثار ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتباينت ردود الفعل بين السخرية والتعاطف، إذ اعتبر البعض الموقف "مضحكًا وغريبًا"، بينما رأى آخرون أنه قد يخفي وراءه حالة عنف أو استغلال.

تحول الواقعة إلى قضية رأي عام

بعد تداول الفيديو بشكل موسع بين عدد من النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحولت الحادثة خلال ساعات إلى حديث الرأي العام في الأرجنتين، حيث دعا عدد من النشطاء إلى التحقيق في ملابساتها الحقيقية، والتأكد مما إذا كانت المرأة ضحية تنمر أو عنف أسري، أم أن ما حدث مجرد تصرف عاطفي متهور بدافع الغيرة والشك.