الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مانشستر سيتي يخشى مفاجآت سوانزي في كأس كاراباو

مرموش وهالاند
مرموش وهالاند

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على سوانزي سيتي، اليوم الأربعاء، في تمام الحادية عشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس كاراباو.

ويستهدف مانشستر سيتي بقيادة مدربه ببب جوارديولا، تفادي مفاجآت سوانزي سيتي، بتحقيق الفوز والتأهل إلى  ربع النهائي.

كما يتطلع النجم المصري عمر مرموش العائد من الإصابة، إلى استعادة حسّه التهديفي مع السماوي، حيث من المتوقع أن يشارك أساسيا في مباراة اليوم.


تصريحات جوارديولا قبل مواجهة سوانزي

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة سوانزي: "سنتدرب وسنقرر ما إذا كان بوسع هالاند اللعب أم لا هذه واحدة من المباريات التي يمكن أن نريحه فيها".

وأضاف: "رودري لا يزال غير (جاهز)، إنه يتحسن ويتدرب معنا، ليس لدي فكرة عن موعد عودته. آمل أن يكون قريبا".

ومن المتوقع أن يجري مانشستر سيتي، الذي فاز بكأس الرابطة أربع مرات تحت قيادة جوارديولا، عملية تدوير كبيرة للاعبين في هذه المباراة.

وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المباراة تُؤخذ فيها مسألة تدوير اللاعبين في الاعتبار، أضاف المدرب: “نعم، بالتأكيد، لقد كانت بطولة كأس كاراباو دائمًا على هذا النحو”.

وأضاف: “اللاعبون الذين يأخذون الكثير من الدقائق يجب أن يكونوا مستعدين لإظهار أنفسهم والفريق أنهم تعافوا تمامًا ومستعدون عقليًا ولديهم المهارات وكل شيء ليكونوا جاهزين للعب، وبعض الراحة خاصة للاعبين الذين يلعبون دقائق طويلة".

وختم: “في الموسم الماضي، كنا في تلك المرحلة مع كثرة الإصابات، الآن، قلّت الإصابات، وأصبح لدينا لاعبون يحتاجون لدقائق لعب إضافية، وكأس كاراباو مثالية لذلك”.

