تحديد استئناف حكم حبس الراقصة ليندا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 27 ديسمبر استئناف الراقصة ليندا في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.





قضت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها على الراقصة ليندا في اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حبس سنة.





كانت أحالت جهات التحقيق بالقاهرة الراقصة المعروفة إعلاميًا بلقب "ليندا" إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية في المجتمع.