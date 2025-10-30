قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

شعبة السياحة: المتحف الكبير يجذب أنظار العالم ويضع مصر في صدارة السياحة العالمية

محمد فاروق يوسف عضو شعبة شركات السياحة و الطيران بغرفة القاهرة التجارية
محمد فاروق يوسف عضو شعبة شركات السياحة و الطيران بغرفة القاهرة التجارية
ولاء عبد الكريم

قال محمد فاروق يوسف عضو شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، إن أنظار العالم حاليًا تتجه إلى مصر لتشاهد عظمة المصريين في افتتاح المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم لحضارة و احدة هي الحضارة الفرعونيّة وكأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط بعد حصوله على شهادة EDGE Advanced  للمباني الخضراء لعام 2024، ليؤكد ريادته في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.

وأشار محمد فاروق في تصريحات له  إلى أن المتحف المصري الكبير مقام على مساحة 117فدانًا ويضم 5398 قطعة أثرية رائعة ومنها ما يعرض لأول مرة .

وأضاف أننا إذا كنا نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا فإن سقف الطموحات سيرتفع كثيرًا عن هذا الرقم بالتزامن مع افتتاح المتحف الذي سيجذب الملايين حول العالم لزيارته وكذلك يحدث رواجًا سياحيًا بشكل خاص في الجيزة والقاهرة .

تطوير المناطق المحيطة بالمتحف

وأشاد محمد فاروق باهتمام الدولة المصرية بتطوير المناطق المحيطة بالمتحف، من خلال تنفيذ مخطط شامل للتطوير، وذلك لتحويلها إلى منطقة سياحية متكاملة وهذا التطوير  سيُحدث نقلة نوعية فى نمط السياحة بمنطقة الهرم والجيزة بشكل عام وسيُسهم فى تحقيق عائد اقتصادى كبير يعكس المكانة الثقافية والحضارية لمصر.

وأكد أن المتحف المصري الكبير يحظي بسمعة عالمية كبيرة وشغف عالمي من المهتمين بالحضارات والآثار حول العالم بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوة زعماء العالم لزيارة المتحف والمشاركة في حفل الافتتاح الأسطوري يوم 1 نوفمبر المقبل وهذا يمثل أكبر نوع من الدعاية لمتحف المصري الكبير .

وقال ان مكان المتحف المصري مميز جدًا فهو بجوار الاهرامات اعظم عجائب الدنيا السبعة القديمة و على مقربة من مطار سفنكس و تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف يحولها إلى مزار سياحي ترفيهي وثقافي .

غرفة القاهرة التجارية شركات السياحة و الطيران مصر المتحف المصري الكبير مزارا سياحيا

طريقة عمل جيلي الرمان
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
