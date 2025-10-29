قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى تجب زكاة الذهب وكيف تحسب؟.. محمود شلبي يجيب
هل سيتم غلق الطرق أثناء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
مصدر أمني: لا صحة للمتداول عن إغلاق طرق بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديوهات خاصة وزواج سري.. القصة الكاملة لأزمة رحمة محسن
رسميا .. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء
برلمانية تطالب بتعديل قانون سن الطفل المصري ليتناسب مع طبيعة الجريمة ومستوى الإدراك
رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا
حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج
مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات
أحمد موسى يشوق المتابعين: سنعرض تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير يوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الكاتبة سلوى بكر ضمن المرشحين النهائيين لجائزة البريكس الأدبية لهذا العام

الكاتبة المصرية سلوى بكر
الكاتبة المصرية سلوى بكر
أ ش أ

أُعلنت منظمة البريكس القائمة القصيرة لجائزة البريكس الأدبية لعام 2025 التي ضمت الكاتبة المصرية سلوى بكر ضمن المرشحين النهائيين.

أبرز المعلومات عن سلوى بكر:

1- روائية وناقدة مصرية.

2- ولدت في منطقة المطرية الشعبية عام 1949 وعمرها 73 عاما.

3- حاصلة على بكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

4- عملت لفترة كمفتشة تموين في السبعينيات قبل أن تستقيل لاحقًا.

5- بدأت إبداعها الأدبي منتصف الثمانينيات.

6- درست سلوى بكر النقد المسرحي وعملت في الصحافة لفترة.

7- تدور أغلب أعمالها الأدبية في أجواء تاريخية.

8- عاشت سلوى بكر مع زوجها في قبرص، حيث عملت لعدة سنوات ناقدة سينمائية في عدد من المجلات الصادرة بالعربية.

9- عادت إلى مصر عام 1986.

10- قدمت أول رواية لها وطبعتها على نفقتها الخاصة.

11- تٌرجمت بعض رواياتها لـ 7 لغات أجنبية وأبرزها اللغة الألمانية.

12- هي أول كاتبة مصرية وعربية تقرأ كتاب مترجم للألمانية لها بمنزل بيرتولد بريخت.

13- لها جمهور من القراء في ألمانيا.

14- حصلت على جائزة الإذاعة الألمانية للآداب في ألمانيا سنة 1993.

15- حصلت على جائزة الشاعر محمود درويش الفلسطينية.

16- شغلت منصب رئيس تحرير سلسلة التراث الحضاري بهيئة العامة للكتاب.

17- حصلت على جائزة الدولة التقديرية عام 20/21 بترشيح من أتيليه القاهرة.

18- تعرضت لكسر في مفصل الحوض العام قبل الماضي.

19- حاصلة على عضوية اتحاد الكتاب، وعضوة بنقابة التجاريين.

20- اُنتخبت الكاتبة سلوى بكر نائبًا لرئيس مجلس الإدارة اتحاد كتاب مصر.

21- عملت أستاذا زائرا بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

22- عضو لجنة تحكيم مهرجان السينما العربية.

سلوى بكر جائزة البريكس الرواية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس 26 راكبا بالشرقية

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة متهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة لجلسة 10 فبراير

بالصور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد