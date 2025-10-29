الكاتبة سلوى بكر ضمن المرشحين النهائيين لجائزة البريكس الأدبية لهذا العام

أُعلنت منظمة البريكس القائمة القصيرة لجائزة البريكس الأدبية لعام 2025 التي ضمت الكاتبة المصرية سلوى بكر ضمن المرشحين النهائيين.
أبرز المعلومات عن سلوى بكر:
1- روائية وناقدة مصرية.
2- ولدت في منطقة المطرية الشعبية عام 1949 وعمرها 73 عاما.
3- حاصلة على بكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.
4- عملت لفترة كمفتشة تموين في السبعينيات قبل أن تستقيل لاحقًا.
5- بدأت إبداعها الأدبي منتصف الثمانينيات.
6- درست سلوى بكر النقد المسرحي وعملت في الصحافة لفترة.
7- تدور أغلب أعمالها الأدبية في أجواء تاريخية.
8- عاشت سلوى بكر مع زوجها في قبرص، حيث عملت لعدة سنوات ناقدة سينمائية في عدد من المجلات الصادرة بالعربية.
9- عادت إلى مصر عام 1986.
10- قدمت أول رواية لها وطبعتها على نفقتها الخاصة.
11- تٌرجمت بعض رواياتها لـ 7 لغات أجنبية وأبرزها اللغة الألمانية.
12- هي أول كاتبة مصرية وعربية تقرأ كتاب مترجم للألمانية لها بمنزل بيرتولد بريخت.
13- لها جمهور من القراء في ألمانيا.
14- حصلت على جائزة الإذاعة الألمانية للآداب في ألمانيا سنة 1993.
15- حصلت على جائزة الشاعر محمود درويش الفلسطينية.
16- شغلت منصب رئيس تحرير سلسلة التراث الحضاري بهيئة العامة للكتاب.
17- حصلت على جائزة الدولة التقديرية عام 20/21 بترشيح من أتيليه القاهرة.
18- تعرضت لكسر في مفصل الحوض العام قبل الماضي.
19- حاصلة على عضوية اتحاد الكتاب، وعضوة بنقابة التجاريين.
20- اُنتخبت الكاتبة سلوى بكر نائبًا لرئيس مجلس الإدارة اتحاد كتاب مصر.
21- عملت أستاذا زائرا بالجامعة الأمريكية في القاهرة.
22- عضو لجنة تحكيم مهرجان السينما العربية.