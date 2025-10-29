الكاتبة سلوى بكر ضمن المرشحين النهائيين لجائزة البريكس الأدبية لهذا العام

أ ش أ

أُعلنت منظمة البريكس القائمة القصيرة لجائزة البريكس الأدبية لعام 2025 التي ضمت الكاتبة المصرية سلوى بكر ضمن المرشحين النهائيين.

أبرز المعلومات عن سلوى بكر:

1- روائية وناقدة مصرية.

2- ولدت في منطقة المطرية الشعبية عام 1949 وعمرها 73 عاما.

3- حاصلة على بكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

4- عملت لفترة كمفتشة تموين في السبعينيات قبل أن تستقيل لاحقًا.

5- بدأت إبداعها الأدبي منتصف الثمانينيات.

6- درست سلوى بكر النقد المسرحي وعملت في الصحافة لفترة.

7- تدور أغلب أعمالها الأدبية في أجواء تاريخية.

8- عاشت سلوى بكر مع زوجها في قبرص، حيث عملت لعدة سنوات ناقدة سينمائية في عدد من المجلات الصادرة بالعربية.

9- عادت إلى مصر عام 1986.

10- قدمت أول رواية لها وطبعتها على نفقتها الخاصة.

11- تٌرجمت بعض رواياتها لـ 7 لغات أجنبية وأبرزها اللغة الألمانية.

12- هي أول كاتبة مصرية وعربية تقرأ كتاب مترجم للألمانية لها بمنزل بيرتولد بريخت.

13- لها جمهور من القراء في ألمانيا.

14- حصلت على جائزة الإذاعة الألمانية للآداب في ألمانيا سنة 1993.

15- حصلت على جائزة الشاعر محمود درويش الفلسطينية.

16- شغلت منصب رئيس تحرير سلسلة التراث الحضاري بهيئة العامة للكتاب.

17- حصلت على جائزة الدولة التقديرية عام 20/21 بترشيح من أتيليه القاهرة.

18- تعرضت لكسر في مفصل الحوض العام قبل الماضي.

19- حاصلة على عضوية اتحاد الكتاب، وعضوة بنقابة التجاريين.

20- اُنتخبت الكاتبة سلوى بكر نائبًا لرئيس مجلس الإدارة اتحاد كتاب مصر.

21- عملت أستاذا زائرا بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

22- عضو لجنة تحكيم مهرجان السينما العربية.