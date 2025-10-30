شاهد.. دونج فينج eπ008 موديل 2026

أعلنت شركة دونج فينج عن طرازها الجديد دونج فينج eπ008 موديل 2026، وتنتمي eπ008 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم جذاب وعصري .

أبعاد دونج فينج eπ008 موديل 2026

تأتى سيارة دونج فينج eπ008 موديل 2026 بطول 5002 مم، وعرض 1972 مم، وارتفاع 1732 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3025 مم .

مواصفات دونج فينج eπ008 موديل 2026

زودت سيارة دونج فينج eπ008 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات مقاس 21 بوصة، وزجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية تنخفض تلقائيًا عند الرجوع للخلف، وبها كونسول، وبها شاشة رئيسية مقاس 15.6 بوصة ، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، وبها نظام مدعوم بمعالج Qualcomm Snapdragon 8295P يقدم سرعة استجابة أفضل .

بالاضافة إلي ان سيارة دونج فينج eπ008 موديل 2026 بها، شاشة ترفيه مقاس 15.6 بوصة، ونظام صوت محيطي مكون من 17 سماعة ، وثلاجة مدمجة لتبريد المشروبات أثناء الرحلات الطويلة.

محرك دونج فينج eπ008 موديل 2026

تستمد سيارة دونج فينج eπ008 موديل 2026 قوتها من محرك هجين سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وعزوم دوران 210 نيوتن/متر، وبها محرك كهربائي خلفي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دونج فينج eπ008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فينج eπ008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 83 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة دونج فينج eπ008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 94 ألف ريال سعودي .

تاريخ دونج فينج في صناعة السيارات

تأسست دونج فنج في عام 1969، وتطورت من شركة حكومية تركز على الشاحنات والمركبات العسكرية إلى عملاق في صناعة السيارات، وبدأت في الثمانينيات بتنويع إنتاجها ليشمل السيارات، واعتمدت على الشراكات الدولية مثل نيسان وهوندا وبيجو وسيتروين لتعزيز قدراتها التكنولوجية والتصنيعية .

وفي العقود الأخيرة واصلت الشركة توسيع نطاق عملها لتشمل نماذج سيارات جديدة وعلامات تجارية فرعية، وتوسعت عالميًا.