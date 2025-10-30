قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. دونج فينج eπ008 موديل 2026

دونج فينج eπ008 موديل 2026
دونج فينج eπ008 موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة دونج فينج عن طرازها الجديد دونج فينج eπ008 موديل 2026، وتنتمي eπ008  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم جذاب وعصري .

دونج فينج eπ008 موديل 2026

أبعاد دونج فينج eπ008 موديل 2026

تأتى سيارة دونج فينج eπ008 موديل 2026 بطول 5002 مم، وعرض 1972 مم، وارتفاع 1732 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3025 مم .

مواصفات دونج فينج eπ008 موديل 2026

دونج فينج eπ008 موديل 2026

زودت سيارة دونج فينج eπ008 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلات مقاس 21 بوصة، وزجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية تنخفض تلقائيًا عند الرجوع للخلف، وبها كونسول، وبها شاشة رئيسية مقاس 15.6 بوصة ، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصة، وبها نظام مدعوم بمعالج Qualcomm Snapdragon 8295P يقدم سرعة استجابة أفضل .

دونج فينج eπ008 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة دونج فينج eπ008 موديل 2026 بها، شاشة ترفيه مقاس 15.6 بوصة، ونظام صوت محيطي مكون من 17 سماعة ، وثلاجة مدمجة لتبريد المشروبات أثناء الرحلات الطويلة.

محرك دونج فينج eπ008 موديل 2026

تستمد سيارة دونج فينج eπ008 موديل 2026 قوتها من محرك هجين سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، وعزوم دوران 210 نيوتن/متر، وبها محرك كهربائي خلفي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دونج فينج eπ008 موديل 2026

دونج فينج eπ008 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فينج eπ008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 83 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة دونج فينج eπ008 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 94 ألف ريال سعودي .

تاريخ دونج فينج في صناعة السيارات

دونج فينج eπ008 موديل 2026

تأسست دونج فنج في عام 1969، وتطورت من شركة حكومية تركز على الشاحنات والمركبات العسكرية إلى عملاق في صناعة السيارات، وبدأت في الثمانينيات بتنويع إنتاجها ليشمل السيارات، واعتمدت على الشراكات الدولية مثل نيسان وهوندا وبيجو وسيتروين لتعزيز قدراتها التكنولوجية والتصنيعية .

وفي العقود الأخيرة واصلت الشركة توسيع نطاق عملها لتشمل نماذج سيارات جديدة وعلامات تجارية فرعية، وتوسعت عالميًا. 

دونج فينج دونج فينج eπ008 دونج فينج eπ008 موديل 2026 السيارات الـ SUV الرياضية مواصفات دونج فينج eπ008 محرك دونج فينج eπ008 سعر دونج فينج eπ008 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

طلاب الفنون الجميلة يرسمون الأمل ويزرعون البهجة في قلوب أطفال السرطان

طلاب الفنون الجميلة يرسمون الأمل ويزرعون البهجة في قلوب أطفال السرطان

شركة مياه الأقصر تنفذ ورشة عمل حول الإدارة والنوع الاجتماعي

شركة مياه الأقصر تنفذ ورشة عمل حول الإدارة والنوع الاجتماعي

محافظة دمياط

تعرف على مشروع التحول الرقمي بالإدارات المختلفة بمديريات الخدمات في دمياط

بالصور

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد