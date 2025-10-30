طريقة عمل كشري أصفر .. بأسهل الخطوات

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلو عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كشري أصفر في البيت بمذاق شهي وبأسهل الخطوات فيما يلي…

مقادير كشري أصفر



● عدس أصفر

● أرز مصري

● كمون

● بصل مبشور

● ثوم مفروم

● مكعب مرقة

● ملح وفلفل أسود

● سمن

● شطة

● بيض مسلوق

● كاري

للصوص:

● طماطم مفروم

● ثوم مفروم

● خل

● فلفل أخضر

● زبادي



طريقة تحضير كشري أصفر



في وعاء يشوح البصل مع السمن ثم يضاف مكعب المرقة والملح والفلفل الأسود والكمون والشطة

ثم يضاف الثوم المفروم والأرز والعدس ثم الماء وبتلاك حتي النضج

يحمر البيض المسلوق في السمن مع الكاري ويقدم مع الكشري

للصوص يشوح الثوم مع السمن ثم تضاف الطماطم مع الفلفل الأخضر ثم الخل وصلصة طماطم وماء

ويخلط الزبادي مع الثوم وزيت الزيتون وملح وفلفل أسود ويقدم بجانب الكشري

ويحمر البيض مع السمن والزيت والملح والفلفل الأسود والكاري والكمون