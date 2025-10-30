قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
أخبار البلد

وزير الكهرباء يستقبل سفير الهند لتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء وسفير الهند
وزير الكهرباء وسفير الهند
وفاء نور الدين

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير سوريش كيه ريدي سفير الهند الجديد لدى القاهرة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء لاسيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة فى اطار خطة العمل للتحديث والتطوير والتحول الى شبكة كهربائية ذكية ومجالات الهيدروجين الأخضر

تناول اللقاء استعراض الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، والمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة ،  وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والاعتماد عليها، والتحول الطاقي، ومجالات الهيدروجين الاخضر ، ورؤية الدولة لإدارة واستثمار الموارد الطبيعية لتعزيز الاستدامة وأمن الطاقة ، وتطرق اللقاء الى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر والهند لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة أمام الشركات الهندية وزيادة التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا  والشبكات الذكية ، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة  

رحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الهندى، مقدما التهنئة لتوليه مسؤولية منصبه الجديد ، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات الهندية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء لاسيما الطاقة المتجددة والشبكات الذكية ، موضحا الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود الاحفورى وتقليل الانبعاثات الكربونية، لتحقيق الاستدامة البيئية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي ، مشيرا إلى فرص التعاون وتعزيز الشراكة التكنولوجية ،موضحا أن هناك مجال كبير للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة ، في ضوء استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وبناء مزيج الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في  مختلف مجالات الكهرباء والطاقة

من جانبه، أشاد السفير الهندي بما يمتلكه قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل لزيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، مشيدًا بالدور المحوري لمصر في المنطقة ، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود بين البلدين  لتحقيق أهداف التنمية، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين فى الهند على العمل وضخ الاستثمارات فى قطاع الطاقة المصرى

مدارس الشرقية

جميلة عوض

