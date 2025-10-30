قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور
سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري
ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لأزمة أم مكة بائعة الفسيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعاون مثمر مع محمد جلال.. إيمان أبو الدهب تواصل النجاح في لينك

إيمان أبو طالب
إيمان أبو طالب
أحمد إبراهيم

تواصل المنتجة إيمان أبو الدهب نجاحاتها الدرامية في عالم الإنتاج الدرامي من خلال مسلسل "لينك"، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدات على Dmc و Watch it،الذي يُعد رابع تعاون لها مع المؤلف محمد جلال بعد نجاح أعمالهم السابقة "سوشيال" و"دوبامين" و"أسيل".

ما يميز تجربة "لينك" هو حضور إيمان أبو الدهب الفعّال في كل مراحل العمل، منذ اختيار الفكرة ومرحلة كتابة السيناريو وحتى التصوير والمونتاج. كانت تتابع كل تفصيلة بنفسها، وتعمل على أن يظهر العمل بصورة متكاملة تعكس رؤيتها الإنتاجية التي تقوم على الصدق الفني والاهتمام بالتفاصيل.

إيمان أبو الدهب 

استطاعت إيمان أبو الدهب عبر رؤيتها الإنتاجية الواعية أن تقدم عملًا يجمع بين القيمة الفنية والرسالة الإنسانية، من خلال تناول قضايا تمس كل بيت مصري، مثل الترابط الأسري، وتأثير السوشيال ميديا على العلاقات، وتحديات الجيران والطلبة داخل المجتمع.

وأكدت مصادر من داخل كواليس العمل أن المنتجة كانت حاضرة في كل مراحل التنفيذ، بدءًا من تطوير السيناريو، واختيار الممثلين، وحتى تفاصيل الديكور والموسيقى، وهو ما انعكس على تماسك الصورة النهائية ودفء الأجواء داخل المسلسل.

ويُعد "لينك" امتدادًا طبيعيًا لخط الإنتاج الفني الذي اختارته إيمان أبو الدهب منذ بدايتها، وهو تقديم دراما تحترم عقل المشاهد وتُلامس وجدانه، بعيدًا عن المبالغات أو العنف اللفظي الذي يغزو بعض الأعمال مؤخرًا.

كما حظي المسلسل بإشادات واسعة من النقاد والجمهور، الذين أكدوا أن العمل يعيد روح الدراما الاجتماعية المصرية الأصيلة، بفضل التوازن بين الأداء القوي من النجوم سيد رجب ورانيا يوسف وفرح الزاهد، والرؤية الإخراجية المتميزة للمخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.

يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

إيمان أبو طالب رانيا يوسف المنتجة إيمان أبو طالب سيد رجب مسلسل لينك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

المتحف المصرى

هدى الإتربي تشيد بافتتاح المتحف المصرى الكبير

ماجد هلال وكيرلس صلاح

مش معقول نفضل من غير تأمين ولا حماية.. محمد يسري ينعى المصورين ماجد هلال وكيرليس صلاح

نهال طايل

نهال طايل تؤدي مناسك العمرة وتدعو الله بالسلام والطمأنينة لمحبيها

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد