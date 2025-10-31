قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
نجوى فؤاد لصدى البلد: ممنوعة من الحركة نهائيا.. وهركب مسامير في ظهري
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| يوتيوب يقدم ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الفيديوهات تلقائيا.. نوثينج تعلن عن أول هاتف اقتصادي ضمن علامتها التجارية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

Pomelli.. أداة جوجل الجديدة ستغير قواعد اللعبة في التسويق
 

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق أداة تسويقية جديدة تجريبية تسمى "بوميلي" Pomelli، التي تعد بتوليد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات تتناسب مع هوية العلامة التجارية، وذلك استنادا إلى موقع الشركة على الإنترنت.

تحذير عاجل لمستخدمي كاش.. تتجنب تحويل الأموال في هذا الوقت

انتشرت عدة تقارير تحذر من خطر خفي يهدد أمان المعاملات المالية الإلكترونية خلال فترة التغيير إلى التوقيت الشتوي، بعد أن وجه البنك المركزي المصري الشركات العاملة في مجال المدفوعات الرقمية إلى ضرورة تحديث أنظمتها لتتماشى مع التوقيت المحلي الجديد، بهدف تجنب أي مشاكل قد تؤثر على عمليات المصادقة أو التحقق من الهوية.

يوتيوب يقدم ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الفيديوهات تلقائيا
 

أعلنت منصة يوتيوب YouTube، عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الفيديوهات تلقائيا.

نظام تبريد مائي في آيفون 17 برو ماكس.. ابتكار ثوري أم حل لأزمة خفية؟

نشر يوتيوبر Kingmi Mobile فيديو على قناته يظهر الفرق في نتائج اختبار AnTuTu بين هاتف آيفون 17 برو ماكس العادي وآخر مزود بنظام تبريد مائي، بالإضافة إلى مقارنة مع هاتف RedMagic 11 Pro+ قبل وبعد إزالة نظام التبريد المائي منه.

تسريبات غامضة حول vivo S50 Pro Mini.. لماذا أخفت فيفو تفاصيل المعالج؟

تتوالى الأنباء حول سلسلة vivo S50 القادمة من فيفو، التي من المتوقع أن تشمل هاتفي S50 Pro وvivo S50 Pro mini، واللذان سيتوليان مكان سلسلة S30 التي تم الإعلان عنها في مايو من هذا العام.

آبل تغير قواعد اللعبة.. هل ستنتقل إلى شاشات OLED في كل أجهزتها؟

تخطط شركة آبل Apple، لإضافة شاشات OLED إلى أجهزة iPad Air و iPad mini و MacBook Air، وفقا لتقرير من مارك جورمان من "بلومبرج".

iQOO تصدم الجميع بمعالج جديد لـ Neo 11.. هل يستحق الانتظار؟

تستعد شركة iQOO، لإطلاق أحدث هواتفها الذكية iQOO Neo 11 في الصين في 30 أكتوبر، وقد أكدت الشركة أن الجهاز القادم سيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، وسيتميز بنظام تبريد متقدم باستخدام غرفة تبخير 8K لتحسين إدارة الأداء.

مايكروسوفت تكسر التوقعات رغم العطل الكبير.. كيف فعلتها؟

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن نتائج مالية قوية رغم انقطاع خدماتها السحابية Azure وحزمة برامج Office 365، وقد جاءت نتائج الأرباح لتظهر أداء قويا في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمتها السوقية حاجز الـ4 تريليون دولار بعد الاتفاقية الأخيرة مع OpenAI.

Phone 3a Lite.. نوثينج تعلن عن أول هاتف اقتصادي ضمن علامتها التجارية

أعلنت شركة نوثينج Nothing، عن إطلاق أول هاتف اقتصادي تحت علامتها التجارية، حيث كشفت النقاب عن Nothing Phone 3a Lite. 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

طريقة تغيير الساعة في التوقيت الشتوي 2025 على هواتف أندرويد وiPhone

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

ترشيحاتنا

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك..أوقاف المنيا تنظّم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. أوقاف المنيا تنظم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية بتل العمارنة

الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف

جريمة إنسانية.. وكيل الأزهر: السودان يباد أهله بلا وخز من ضمير

الاوقاف

الأوقاف تعلن موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور من الأئمة ومقيمي الشعائر والعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد