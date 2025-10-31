أخبار التكنولوجيا| يوتيوب يقدم ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الفيديوهات تلقائيا.. نوثينج تعلن عن أول هاتف اقتصادي ضمن علامتها التجارية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق أداة تسويقية جديدة تجريبية تسمى "بوميلي" Pomelli، التي تعد بتوليد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات تتناسب مع هوية العلامة التجارية، وذلك استنادا إلى موقع الشركة على الإنترنت.

انتشرت عدة تقارير تحذر من خطر خفي يهدد أمان المعاملات المالية الإلكترونية خلال فترة التغيير إلى التوقيت الشتوي، بعد أن وجه البنك المركزي المصري الشركات العاملة في مجال المدفوعات الرقمية إلى ضرورة تحديث أنظمتها لتتماشى مع التوقيت المحلي الجديد، بهدف تجنب أي مشاكل قد تؤثر على عمليات المصادقة أو التحقق من الهوية.

أعلنت منصة يوتيوب YouTube، عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الفيديوهات تلقائيا.

نشر يوتيوبر Kingmi Mobile فيديو على قناته يظهر الفرق في نتائج اختبار AnTuTu بين هاتف آيفون 17 برو ماكس العادي وآخر مزود بنظام تبريد مائي، بالإضافة إلى مقارنة مع هاتف RedMagic 11 Pro+ قبل وبعد إزالة نظام التبريد المائي منه.

تتوالى الأنباء حول سلسلة vivo S50 القادمة من فيفو، التي من المتوقع أن تشمل هاتفي S50 Pro وvivo S50 Pro mini، واللذان سيتوليان مكان سلسلة S30 التي تم الإعلان عنها في مايو من هذا العام.

تخطط شركة آبل Apple، لإضافة شاشات OLED إلى أجهزة iPad Air و iPad mini و MacBook Air، وفقا لتقرير من مارك جورمان من "بلومبرج".

تستعد شركة iQOO، لإطلاق أحدث هواتفها الذكية iQOO Neo 11 في الصين في 30 أكتوبر، وقد أكدت الشركة أن الجهاز القادم سيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، وسيتميز بنظام تبريد متقدم باستخدام غرفة تبخير 8K لتحسين إدارة الأداء.

أعلنت شركة مايكروسوفت، عن نتائج مالية قوية رغم انقطاع خدماتها السحابية Azure وحزمة برامج Office 365، وقد جاءت نتائج الأرباح لتظهر أداء قويا في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمتها السوقية حاجز الـ4 تريليون دولار بعد الاتفاقية الأخيرة مع OpenAI.

أعلنت شركة نوثينج Nothing، عن إطلاق أول هاتف اقتصادي تحت علامتها التجارية، حيث كشفت النقاب عن Nothing Phone 3a Lite.