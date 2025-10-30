علاء زينهم يكشف لصدي البلد كواليس شخصيته في مسلسل لينك

تالق الفنان القدير علاء زينهم في مسلسل لينك و الذي يعرض حالياً علي منصة watch it و قناة DMC

قال علاء زينهم في تصريحات لصدي البلد " بجسد شخصية الحج مجدي رئيس اتحاد الملك في عمارة مسلسل لينك شخص طيب مهتم جدا بكل مصالح السكان و علاقته طبية بهم

تابع علاء زينهم " شعرت خلال التصوير أن الفريق بأكمله عائلة حقيقية، مشير إلى أن الكواليس كانت مليئة بالتعاون والطاقة الإيجابية و سعيد بنجاح المسلسل و ردود الفعل من الجمهور

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.



يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.