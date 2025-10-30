قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي وضع الخطوط الحمراء أمام العالم وحمى القضية الفلسطينية
أبو العينين: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة جديدة عن عظمة مصر للعالم
أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص
أبو العينين: مصر الحديثة تكتب بأحرف من نور بقيادة الرئيس السيسي
أبو العينين: المشاركة الواسعة في مؤتمر القائمة الوطنية بالجيزة تعكس وعي المصريين
أبو العينين: القائمة الوطنية تضم نخبة من الكفاءات وتجسد الحراك السياسي الواعي
وزير السياحة والآثار: إنجاز المتحف المصري لا يمكن كان هيتم إلا بدعم الرئيس السيسي
قيادي سوداني: ما يحدث في الفاشر تطهير عرقي وجريمة مروعة ترتكبها ميليشيا الدعم السريع
فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي
وزير السياحة يمازح أسامة كمال: اللي أنت عايز تعرفه مش هقولك عليه.. فيديو
ألمانيا تحذر من تصعيد نووي عالمي بعد إعلان ترامب استئناف التجارب الذرية
صورة من الماضي البعيد.. أشرف عبدالباقي يثير الجدل بشبهه بأحد المصريين القدماء
فن وثقافة

علاء زينهم يكشف لصدي البلد كواليس شخصيته في مسلسل لينك

الفنان علاء زينهم
الفنان علاء زينهم
أوركيد سامي

تالق الفنان القدير  علاء زينهم في مسلسل لينك و الذي يعرض حالياً علي منصة watch it و قناة DMC

قال علاء زينهم في تصريحات لصدي البلد " بجسد شخصية الحج مجدي رئيس اتحاد الملك  في عمارة مسلسل  لينك شخص طيب مهتم جدا بكل مصالح السكان و علاقته طبية بهم 

تابع علاء زينهم " شعرت خلال التصوير أن الفريق بأكمله عائلة حقيقية، مشير إلى أن الكواليس كانت مليئة بالتعاون والطاقة الإيجابية و سعيد بنجاح المسلسل و ردود الفعل من الجمهور 

يعرض مسلسل «لينك»، من السبت الى الاربعاء، على شاشة قناة «DMC»، إلى جانب منصة «Watch It» الإلكترونية.


يشارك في بطولة العمل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج، والمسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، من إنتاج إيمالاين ايمان ابوالدهب و احمد بلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

