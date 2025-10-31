خلافات الجيرة تشعل مشاجرة بين أبناء عمومة في المنشأة.. وإصابة 4 أشخاص

شهد مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة حادة بين أبناء عمومة؛ بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، تم نقلهم إلى مستشفى المنشأة المركزي، وتلقوا العلاج اللازم وخرجوا جميعًا عقب تحسن حالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنشأة المركزي بوصول عدد من المصابين إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة أولاد علي بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين من عائلتي “عوضين” و“كملان”، بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة كل من:" جابر ي.ع، 38 عامًا، مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم".

و"يعقوب ع.ي، 58 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بفروة الرأس طوله نحو 3 سم- أبانوب ر.ك، 22 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم- كيرلس ر.ك، 12 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.