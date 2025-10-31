محمد رزق: المتحف الكبير رمز لقدرة المصريين على البناء والإبداع

عبر النائب محمد رزق، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، عن فخره بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن افتتاح المتحف يمثل نقلة نوعية في تاريخ المتاحف الدولية .

ووجه رزق الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مجهوداته الكبيرة في تطوير مصر وتقديمها بالصورة التي تليق بها أمام العالم، وجعل العالم أجمع يتحدث عن عظمة ما يحدث على أرضها، أرض الحضارة والثقافة والتاريخ.

وقال رزق إن هذا الافتتاح، الذي يحظى بمتابعة دولية واسعة وبحضور ملوك ورؤساء من مختلف دول العالم، يعكس صورة مصر الآمنة المستقرة، ومكانتها كمنارة للحضارة والإنسانية.

وأضاف أن العرض المبهر الذي سيقدمه المتحف لا يُظهر فقط روعة التصميم المعماري الفريد، بل أيضًا حجم الجهد والتخطيط الدقيق الذي بذلته القيادة السياسية لتقديم وجه يليق بتاريخ مصر وعظمتها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المتحف المصري الكبير لن يكون مجرد مكان للعرض الأثري، بل مركز إشعاع حضاري وثقافي متكامل، يضم أحدث معامل الترميم والبحث العلمي، ليصبح منارة للعلم والمعرفة، ومقصدًا للباحثين والمتخصصين من شتى أنحاء العالم.

واختتم رزق تصريحاته قائلًا بإن المتحف المصري الكبير ليس حجرًا وصالة عرض فحسب، بل هو رمز لقدرة المصريين على البناء والإبداع، ورسالة فخر واعتزاز بتاريخ خالد ومستقبل يُصنع بإرادة لا تعرف المستحيل.