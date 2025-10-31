عمرو أديب يكشف مفاجآت افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل جديدة عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن الافتتاح سيكون مبهر للغاية وليس على طريقة حفل المومياوات.



واضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن غدا الافتتاح سيكون مبهر للغاية، والنظر سيكون لأعلى وليس للامام وعدد من العروض في سماء مصر باستخدام تكنولوجيا حديثه ودرونات.



وتابع الإعلامي عمرو أديب، أنه ستغني المطربة المصرية العالمية فاطمة سعيد، ومفاجآت وعرض واحد من أول الحفل إلى آخره، مستدركا أنه سيحضر ضيوف وأمراء ورؤساء من مختلف دول العالم.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن مصر نفذت الانجاز العالمي ومتحف يضم التحف المصرية، ما نقوم به غدا هو للاعلام.

