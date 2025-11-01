أخبار التكنولوجيا| خطوات حجز تذكرة دخول المتحف المصري الكبير.. واتساب يرفع مستوى حماية النسخ الاحتياطية للدردشات بتقنية تشفير جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
تيم كوك : آبل تخطط لزيادة شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي
في أعقاب الربع المالي الناجح الذي سجلت فيه شركة آبل إيرادات بلغت 102.5 مليار دولار، تحدث الرئيس التنفيذي “تيم كوك” إلى قناة CNBC حول أداء الشركة وأهدافها المستقبلية.
إطلاق Vivo X300 عالميا بسعر مرتفع وبطارية أصغر
بعد إطلاقه في السوق الصيني في وقت سابق من هذا الشهر، طرحت شركة فيفو هاتفها الجديد Vivo X300 في الأسواق الأوروبية، حيث تم الكشف عن الهاتف كأحدث هواتف الشركة الرائدة.
بمعالج ثوري وتصميم مفاجئ.. تسريبات تكشف عن Oppo Find N6 القابل للطي القادم
تعمل شركة أوبو، حاليا على تطوير هاتفها القابل للطي من الجيل المقبل Oppo Find N6، وفقا لتقارير مسربة.
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
إزاي احجز تذكرة المتحف المصري الكبير؟، هو السؤال الأكثر تداولا بين رواد السوشيال ميديا ومحركات البحث العالمية، تزامنا مع الافتتاح الكبير للمتحف الذي أصبح حديث العالم.
أدوبي تكشف الستار عن أدوات ذكاء اصطناعي تعيد تعريف تحرير المحتوي
في مؤتمر Adobe MAX للمبدعين، أعلنت شركة أدوبي عن مجموعة من الأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة Adobe Firefly.
كانفا تطلق Creative OS.. بداية عصر جديد في الإبداع الرقمي
أعلنت شركة كانفا Canva، عن إطلاق مجموعة جديدة من أدوات التسويق الرقمي وتحرير الفيديو، والتي تعتمد على ما تسميه الشركة "نموذج الذكاء الاصطناعي الأول في العالم" الذي يركز على التصميم.
واتساب يرفع مستوى حماية النسخ الاحتياطية للدردشات بتقنية تشفير جديدة
أعلنت منصة واتساب، عن إضافة ميزة جديدة تهدف إلى رفع مستوى الأمان للنسخ الاحتياطية للدردشات، وذلك من خلال التشفير باستخدام مفتاح المرور، مع هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من الحفاظ على خصوصية دردشاتهم بسهولة وأمان، وداعا لمشاكل كلمات المرور المعقدة أو مفاتيح التشفير المكونة من 64 رقما.
عملاق التصوير.. فيفو تطرح Vivo X300 Pro بالاسواق العالمية
بعد ظهوره لأول مرة في الصين، بدأ هاتف Vivo X300 Pro في الوصول إلى الأسواق العالمية، مع طرحه الآن في أوروبا بالإضافة إلى مجموعة الكاميرا الحصرية الخاصة به.