أخبار التكنولوجيا| خطوات حجز تذكرة دخول المتحف المصري الكبير.. واتساب يرفع مستوى حماية النسخ الاحتياطية للدردشات بتقنية تشفير جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



في أعقاب الربع المالي الناجح الذي سجلت فيه شركة آبل إيرادات بلغت 102.5 مليار دولار، تحدث الرئيس التنفيذي “تيم كوك” إلى قناة CNBC حول أداء الشركة وأهدافها المستقبلية.

بعد إطلاقه في السوق الصيني في وقت سابق من هذا الشهر، طرحت شركة فيفو هاتفها الجديد Vivo X300 في الأسواق الأوروبية، حيث تم الكشف عن الهاتف كأحدث هواتف الشركة الرائدة.

تعمل شركة أوبو، حاليا على تطوير هاتفها القابل للطي من الجيل المقبل Oppo Find N6، وفقا لتقارير مسربة.



تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

إزاي احجز تذكرة المتحف المصري الكبير؟، هو السؤال الأكثر تداولا بين رواد السوشيال ميديا ومحركات البحث العالمية، تزامنا مع الافتتاح الكبير للمتحف الذي أصبح حديث العالم.

في مؤتمر Adobe MAX للمبدعين، أعلنت شركة أدوبي عن مجموعة من الأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة Adobe Firefly.

أعلنت شركة كانفا Canva، عن إطلاق مجموعة جديدة من أدوات التسويق الرقمي وتحرير الفيديو، والتي تعتمد على ما تسميه الشركة "نموذج الذكاء الاصطناعي الأول في العالم" الذي يركز على التصميم.

أعلنت منصة واتساب، عن إضافة ميزة جديدة تهدف إلى رفع مستوى الأمان للنسخ الاحتياطية للدردشات، وذلك من خلال التشفير باستخدام مفتاح المرور، مع هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من الحفاظ على خصوصية دردشاتهم بسهولة وأمان، وداعا لمشاكل كلمات المرور المعقدة أو مفاتيح التشفير المكونة من 64 رقما.



بعد ظهوره لأول مرة في الصين، بدأ هاتف Vivo X300 Pro في الوصول إلى الأسواق العالمية، مع طرحه الآن في أوروبا بالإضافة إلى مجموعة الكاميرا الحصرية الخاصة به.