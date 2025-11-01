قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة المستلزمات الطبية: المتحف المصري الكبير يفتح أفاقا لإستثمارات جديدة بالسوق المصرية
عبد الرحيم حسن : يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير بالمناهج
اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بحزب الجبهة: المتحف الكبير مشروع وطني يعيد تعريف هُوية مصر في عيون العالم

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي
حسن رضوان

أكد المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ مصر الحديث، ليس فقط كأكبر صرح أثري وثقافي في العالم، بل كرمز لقدرة الدولة المصرية على المزج بين جلال الماضي وعظمة الحاضر ورؤية المستقبل.

وقال حلمي في بيان له، إن المتحف المصري الكبير هو عنوان للعصر المصري الحديث وتجسيد لرؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي نجحت في تحويل التراث المصري إلى قوة ناعمة تدعم التنمية والسياحة والاقتصاد الوطني، مضيفا أن العالم اليوم ينظر إلى مصر بإعجاب كبير لما حققته من إنجازات في صون تراثها وتقديمه للعالم في ثوب معاصر يجمع بين الأصالة والإبداع.

وأشار القيادي بحزب الجبهة الوطنية إلى أن المتحف لا يمثل مجرد مكان لحفظ الآثار، بل هو ذاكرة وطنية متجددة ومنصة عالمية للحوار الثقافي والدبلوماسية الشعبية، مؤكدًا أنه سيضع القاهرة على خريطة السياحة العالمية ويعيد للأهرامات والمنطقة المحيطة بها مكانتها كأحد أهم مراكز الجذب السياحي في العالم.

ولفت حلمي إلى أن المتحف المصري الكبير يعد قاطرة اقتصادية جديدة تدعم خطط الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي، من خلال تنشيط السياحة الثقافية، وهي من أكثر أنواع السياحة ربحية عالميًا وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالخدمات السياحية.

وشدد على أن الاستثمار في التراث ليس رفاهية، بل خيار استراتيجي يحقق مكاسب اقتصادية مستدامة، داعيًا إلى تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية وتنفيذ حملات ترويجية موجهة للأسواق الواعدة مثل الصين والهند والبرازيل.

وأضاف حلمي أن المتحف المصري الكبير يمثل شهادة على ما وصلت إليه مصر من تقدم واستقرار وقدرة على تنفيذ مشروعات عالمية بمعايير غير مسبوقة، مشيرًا إلى أهمية إطلاق برامج تثقيفية لطلاب المدارس والجامعات لتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ وطنهم وهويتهم الحضارية.

واختتم حلمي تصريحه قائلًا إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل مشروع وطني شامل يعيد بناء الشخصية المصرية، ويرسخ الهوية الثقافية، ويضع مصر في قلب المشهد الحضاري العالمي. إنه رسالة من مصر إلى العالم تؤكد أن منبع الحضارة لا يزال نابضًا بالحياة، وأن الماضي هو أساس المستقبل.

افتتاح المتحف المصري المهندس أحمد حلمي حزب الجبهة الوطنية أثري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

مارك كارني

رئيس وزراء كندا يعتذر لترامب بسبب إعلان ضد الرسوم الجمركية

دونالد ترامب

جهود ترامب تبدد المخاوف الأمريكية بشأن المعادن النادرة

الرئيس السوري

المبعوث الأمريكي في سوريا: الرئيس الشرع يعتزم زيارة رسمية إلى واشنطن

بالصور

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استجابة فورية.. محافظ سوهاج يحقق حلم مسن من ذوي الهمم

اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج
اثناء تسليم المسن الدراجة بسوهاج

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

المزيد