حزب مستقبل وطن يحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير في البحر الأحمر/صور

في مشهد وطني مهيب يعكس فخر المصريين بحضارتهم العريقة، نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر فعاليات احتفالية كبرى بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، وذلك من خلال عرض الحدث عبر شاشات عرض ضخمة نُصبت في الشوارع والميادين العامة بمختلف مدن المحافظة، وسط إقبال جماهيري واسع من المواطنين الذين توافدوا للاحتفال بهذا الإنجاز المصري الفريد.

وأشرفت على تنظيم الفعالية أمانة العمل الجماهيري بالحزب بقيادة جمال الخضري، الذي أكد أن هذا الحدث يمثل فخرًا لكل مصري، ويُعد تتويجًا لسنوات من العمل الوطني الجاد الذي يعكس رؤية الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها وتاريخها وإبراز مكانتها العالمية كمهدٍ للحضارة الإنسانية.

وأضاف "الخضري" أن افتتاح المتحف المصري الكبير بهذا الشكل المهيب يبعث برسالة واضحة للعالم بأن مصر قادرة على صون ماضيها وصناعة مستقبلها بثقة واقتدار، مشيرًا إلى أن المشاركة الشعبية الواسعة في هذه الفعاليات تؤكد عمق الانتماء الوطني لدى أبناء البحر الأحمر واعتزازهم بما تحققه الدولة من إنجازات غير مسبوقة.