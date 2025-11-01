الرئيس السيسي: الإنسان المصري كان ولا يزال صانعا للمجد رسولا للسلام.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن المتحف المصري الكبير صورة مجسمة تنم عن مسيرة شعب سكن أرض النيل منذ فجر التاريخ فكان ولا يزال الإنسان المصري كريما بناءا للحضارات صانعا للمجد معتزا بوطنه حاملا راية المعرفة ورسولا دائما للسلام.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلا: وظلت مصر على امتداد الزمان واحة للاستقرار وبوطقة للثقافات المتنوعة وراعية للتراث الإنساني.

وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الترحيب بضيوف مصر في بلدهم الثاني مصر بلد الحضارة والتاريخ والسلام والمحبة، قائلا "وأدعوكم إلى الاسمتاع بهذه الاحتفالية وأن تجعلوا من هذا المتحف منبرا للحوار ومقصدا للمعرفة وملتقى للإنسانية ومنارة لكل من يحب الحياة ويؤمن بقيمة الإنسان".