القبض على 4 أشخاص يزورون المحررات الرسمية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وعثر بحوزتهم (عدد من الأختام المزورة – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.