موفد الأوقاف بكولومبيا يستقبل وفدًا من دارسي القانون والسياسة بجامعة الروساريو

أطلقت وزارة الأوقاف، مبادرة (صحح مفاهيمك)، لتعزيز جهودها لنشر الفكر المستنير وتصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام بالخارج، وبالتنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات الكولومبية.

واستقبل الدكتور حاتم سعيد سليمان عواد - موفد وزارة الأوقاف للجمعية الخيرية الإسلامية بمسجد (أبو بكر الصديق) في بوغوتا – كولومبيا، وفدًا من دارسي العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية بجامعة الروساريو (Universidad del Rosario)، واحدة من أعرق وأهم الجامعات الخاصة في العاصمة الكولومبية.

تناول اللقاء بيان رسالة الإسلام السمحة، وتصحيح عدد من المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، كما تضمن إجابة عن الأسئلة التي طرحها الطلاب، والذين عبّروا عن تقديرهم الكبير للمحاضرة وما تضمنته من معلومات ثرية وحفاوة بالغة في الاستقبال، معربين عن رغبتهم في تكرار هذه اللقاءات مستقبلًا.

واختُتم اللقاء بتوزيع عدد من المطبوعات الصادرة عن وزارة الأوقاف التي تبرز القيم الحضارية والإنسانية في الإسلام، وترد على الشبهات المثارة حوله، في إطار رسالة الوزارة لنشر الفكر الصحيح وبناء جسور من الحوار والتفاهم بين الثقافات.