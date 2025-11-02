قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة» تطلق أول برنامج لتأهيل «مسؤولي إشراك المرضى»

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق البرنامج التدريبي الأول لتأهيل «مسؤولي إشراك المرضى» في القطاع الصحي (PERO - Patient Engagement Responsible Officer)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز سلامة المرضى وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يأتي في ضوء جهود الدولة لترسيخ مفهوم «المريض شريك في الرعاية»، من خلال تعزيز دوره في اتخاذ القرارات المتعلقة بعلاجه وتجربته داخل المنشآت الطبية. وأكد أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية يجسد التزام مصر بتطبيق أحدث الممارسات العالمية في مجال سلامة المرضى والرعاية المتمركزة حول احتياجاتهم.

إعداد كوادر مؤهلة

وأكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن البرنامج يمثل خطوة نوعية ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة سلامة المرضى على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه يستهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تفعيل دور المريض وأسرته في تحسين جودة الخدمة الصحية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية «مصر 2030».

من جانبه، ذكر الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، أن البرنامج يُعد نقلة مهمة في مسار تحسين جودة الخدمات الصحية، إذ يرسخ ثقافة المشاركة والثقة بين المريض وفريق الرعاية، ويسهم في الحد من المخاطر ورفع مستوى الأمان داخل المنشآت الصحية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من التدريب استهدفت محافظات القناة وشمال سيناء، بمشاركة 25 متدرباً يمثلون الدفعة الأولى من مسؤولي إشراك المرضى المعتمدين، الذين سيقودون تطبيق المفهوم في مؤسساتهم الصحية.

وأضاف الشيشيني أن التدريب تم تنفيذه بدعم فني من منظمة الصحة العالمية، وتناول موضوعات متعددة، من بينها إشراك المجتمع في جهود سلامة المرضى، وبناء مجالس استشارية للمرضى وأسرهم داخل المستشفيات، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب استعراض الأهداف الرئيسة لخطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021-2030).

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة مروة السيد، مديرالإدارة العامة لسلامة المرضى، أن البرنامج يمثل بداية لسلسلة من الدورات التدريبية المزمع تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف نشر ثقافة سلامة المرضى وتعزيز قدرات الكوادر الصحية على إشراك المواطنين كشركاء فاعلين في منظومة الرعاية الصحية.

