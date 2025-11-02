قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل عامل بمنطقة العمرانية معتقدين أنه السبب وراء مقتل والدهم لـ جلسة 5 نوفمبر الجاري .

تفاصيل القضية

وجاء في القضية رقم 14290 لسنة 2024 جنايات العمرانية، أن المتهمين عقدا العزم على الانتقام من المجني عليه، معتقدين أنه السبب وراء مقتل والدهم، كما أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على القتل، فجهزا سلاحًا ناريًا وراقبا تحركات المجني عليه في منطقة العمرانية، حتى تمكن أحدهما من استهدافه وأطلق المتهم الأول ثلاث رصاصات أصابت رأس المجني عليه.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الرصاصة الأولى أصابت رأس المجني عليه مباشرة، والثانية اخترقت ظهره، والثالثة أصابت فخذه، ما تسبب في وفاته الفورية.

وتمكن المتهم الثاني من تسهيل ارتكاب الجريمة، حيث قام بمراقبة تحركات المجني عليه ومساعدة شقيقه على تنفيذ خطته للثأر.



وأحالت النيابة، المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.