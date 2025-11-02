قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان لجلسة 4 يناير
تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش الدرب الأحمر لجلسة 4 يناير
كريم المنباوي: افتتاح المتحف المصري الجديد نقلة كبيرة للأنماط السياحية
مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم
السيدة انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر ظهرت في أبهى صورها وتروي للعالم قصة مجد لا ينتهي
معايير جديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
إسرائيل تواصل قصف غزة ونسف المباني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

جواز السفر
جواز السفر
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن قائمه الدول التي يمكن السفر اليها بدون تأشيرة واخرى بدون تأشيرة مسبقه من مصر بعدما قفز جواز السفر المصري في تصنيف مؤشر باسبور إندكس العالمي لعام 2025، حيث ارتفع عدد الدول التي يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة مسبقة أو بتسهيلات تأشيرية إلى 65 دولة، وهو إنجاز يعكس تحسن مكانة مصر الدبلوماسية وتوسع علاقاتها الخارجية خلال السنوات الأخيرة، بما يمنح المواطنين فرصًا أوسع للسفر والدراسة والاستثمار حول العالم.
 

الجواز المصري في المرتبة الـ75 عالميًا

وبحسب تقرير موقع Passport Index، جاء جواز السفر المصري في المرتبة 75 عالميًا بدرجة تنقل بلغت 65 نقطة، فيما وصلت نسبة الوصول العالمي للجواز إلى 33%، أي أنه يسمح لحامله بالسفر إلى نحو ثلث دول العالم.
 

جواز السفر المصرى

وأوضح التقرير أن الجواز المصري يتيح دخول 18 دولة بدون تأشيرة نهائيًا، و44 دولة بتأشيرة عند الوصول، و3 دول بتأشيرة إلكترونية (eTA)، بينما تتطلب 133 دولة الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر.

وجهات مفتوحة للمصريين في إفريقيا وآسيا

جاءت القارة الإفريقية في صدارة المناطق الأكثر ترحيبًا بالمصريين، حيث يمكنهم دخول كينيا، غانا، مدغشقر، موريشيوس، زيمبابوي، زامبيا، وأوغندا دون تأشيرة مسبقة أو بالحصول عليها فور الوصول.

أما في آسيا، فتتيح الأردن، لبنان، فلسطين، إندونيسيا، ماليزيا، المالديف، وسريلانكا دخول المصريين بسهولة، بينما ألغت إيران التأشيرة تمامًا للمصريين في خطوة لافتة تعزز العلاقات الثنائية.
 

جواز السفر

أوروبا وأمريكا اللاتينية ضمن الدول الميسّرة

في أوروبا، تشمل أبرز الدول التي تسمح بدخول المصريين بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول ألبانيا، أرمينيا، ومونتينيجرو (الجبل الأسود).

أما في أمريكا اللاتينية، فتبرز الإكوادور، هايتي، جمهورية الدومينيكان، سانت فينسنت، بوليفيا، وسورينام كوجهات مفتوحة أمام المصريين بتسهيلات مختلفة.

كما تستقبل ساموا، توفالو، ميكرونيسيا، وجزر كوك المصريين في منطقة أوقيانوسيا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

تسهيلات متزايدة تعكس تحسن مكانة الجواز المصري

أكد التقرير أن ارتفاع عدد الدول التي تسمح بدخول المصريين بدون تأشيرة أو عبر تأشيرات إلكترونية يعكس تحسنًا واضحًا في قوة الجواز المصري خلال السنوات الأخيرة.


ويُعزى ذلك إلى الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الحكومة المصرية مع دول في إفريقيا وآسيا، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع العديد من الدول الصديقة.

حرية تنقل أوسع وتشجيع على الاستثمار والسياحة

يرى خبراء السفر أن هذا التطور يمنح المصريين حرية أكبر في التنقل عبر العالم، ويعزز السياحة الخارجية، كما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على التوسع في الأسواق الدولية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري للدراسة والعمل بالخارج.

شروط السفر بدون تأشيرة

شدد مؤشر باسبور إندكس على ضرورة أن يكون جواز السفر المصري ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل موعد السفر، مع وجود إثبات مالي كافٍ لتغطية نفقات الإقامة، بالإضافة إلى تذكرة عودة مؤكدة، ويفضل كذلك الحصول على تأمين صحي للسفر لتجنب أي عقبات محتملة عند الوصول.

كما نصح الموقع بضرورة الاطلاع على أحدث متطلبات الدخول لكل دولة قبل السفر، نظرًا لإمكانية تغيّر الإجراءات تبعًا للظروف السياسية أو الأمنية.

تحسن تدريجي ومستقبل واعد للجواز المصري

أكد تقرير Passport Index أن الجواز المصري يواصل تحسين ترتيبه عامًا بعد عام بفضل سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة المصرية تجاه العالم، وسعيها لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية

جواز السفر قائمه الدول التي يمكن السفر اليها بدون تأشيرة الدول التي يمكن السفر اليها بدون تأشيرة الجواز المصري مؤشر باسبور إندكس العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

ترشيحاتنا

سوق اليوم الواحد

الدقهلية.. أسعار مخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس

حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

زراعة بني سويف : إزالة 380 حالة تعدٍ على مساحة تجاوزت 13 فدانًا

جانب من اللقاء

وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يزور مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة أسوان

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة
القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للإنتصار المجيد

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد