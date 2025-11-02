بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

يبحث الكثيرون عن قائمه الدول التي يمكن السفر اليها بدون تأشيرة واخرى بدون تأشيرة مسبقه من مصر بعدما قفز جواز السفر المصري في تصنيف مؤشر باسبور إندكس العالمي لعام 2025، حيث ارتفع عدد الدول التي يمكن للمصريين دخولها بدون تأشيرة مسبقة أو بتسهيلات تأشيرية إلى 65 دولة، وهو إنجاز يعكس تحسن مكانة مصر الدبلوماسية وتوسع علاقاتها الخارجية خلال السنوات الأخيرة، بما يمنح المواطنين فرصًا أوسع للسفر والدراسة والاستثمار حول العالم.



الجواز المصري في المرتبة الـ75 عالميًا

وبحسب تقرير موقع Passport Index، جاء جواز السفر المصري في المرتبة 75 عالميًا بدرجة تنقل بلغت 65 نقطة، فيما وصلت نسبة الوصول العالمي للجواز إلى 33%، أي أنه يسمح لحامله بالسفر إلى نحو ثلث دول العالم.



وأوضح التقرير أن الجواز المصري يتيح دخول 18 دولة بدون تأشيرة نهائيًا، و44 دولة بتأشيرة عند الوصول، و3 دول بتأشيرة إلكترونية (eTA)، بينما تتطلب 133 دولة الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر.

وجهات مفتوحة للمصريين في إفريقيا وآسيا

جاءت القارة الإفريقية في صدارة المناطق الأكثر ترحيبًا بالمصريين، حيث يمكنهم دخول كينيا، غانا، مدغشقر، موريشيوس، زيمبابوي، زامبيا، وأوغندا دون تأشيرة مسبقة أو بالحصول عليها فور الوصول.

أما في آسيا، فتتيح الأردن، لبنان، فلسطين، إندونيسيا، ماليزيا، المالديف، وسريلانكا دخول المصريين بسهولة، بينما ألغت إيران التأشيرة تمامًا للمصريين في خطوة لافتة تعزز العلاقات الثنائية.



أوروبا وأمريكا اللاتينية ضمن الدول الميسّرة

في أوروبا، تشمل أبرز الدول التي تسمح بدخول المصريين بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول ألبانيا، أرمينيا، ومونتينيجرو (الجبل الأسود).

أما في أمريكا اللاتينية، فتبرز الإكوادور، هايتي، جمهورية الدومينيكان، سانت فينسنت، بوليفيا، وسورينام كوجهات مفتوحة أمام المصريين بتسهيلات مختلفة.



كما تستقبل ساموا، توفالو، ميكرونيسيا، وجزر كوك المصريين في منطقة أوقيانوسيا دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

تسهيلات متزايدة تعكس تحسن مكانة الجواز المصري

أكد التقرير أن ارتفاع عدد الدول التي تسمح بدخول المصريين بدون تأشيرة أو عبر تأشيرات إلكترونية يعكس تحسنًا واضحًا في قوة الجواز المصري خلال السنوات الأخيرة.



ويُعزى ذلك إلى الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الحكومة المصرية مع دول في إفريقيا وآسيا، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع العديد من الدول الصديقة.

حرية تنقل أوسع وتشجيع على الاستثمار والسياحة

يرى خبراء السفر أن هذا التطور يمنح المصريين حرية أكبر في التنقل عبر العالم، ويعزز السياحة الخارجية، كما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على التوسع في الأسواق الدولية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري للدراسة والعمل بالخارج.

شروط السفر بدون تأشيرة

شدد مؤشر باسبور إندكس على ضرورة أن يكون جواز السفر المصري ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل موعد السفر، مع وجود إثبات مالي كافٍ لتغطية نفقات الإقامة، بالإضافة إلى تذكرة عودة مؤكدة، ويفضل كذلك الحصول على تأمين صحي للسفر لتجنب أي عقبات محتملة عند الوصول.

كما نصح الموقع بضرورة الاطلاع على أحدث متطلبات الدخول لكل دولة قبل السفر، نظرًا لإمكانية تغيّر الإجراءات تبعًا للظروف السياسية أو الأمنية.

تحسن تدريجي ومستقبل واعد للجواز المصري

أكد تقرير Passport Index أن الجواز المصري يواصل تحسين ترتيبه عامًا بعد عام بفضل سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة المصرية تجاه العالم، وسعيها لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية