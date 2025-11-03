نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة للانعقاد الأربعاء المقبل

وجه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة، للانعقاد يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نوفمبر 2025، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، بـمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

أوضح النقيب، أن الاجتماع للإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية، بالإضافة إلى دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد للنظر والموافقة على زيادة المعاشات.

يذكر أن عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الأيام الماضية اجتماعًا مشتركًا مع النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، وذلك لدراسة وحل المشكلات المهنية والصحية التي تهم جموع المحامين.

أفاد النقيب بـ تيسيرًا على السادة المحامين في شأن سداد الاشتراكات لعام 2026، فإنه سيتم فتح سداد الاشتراكات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025.