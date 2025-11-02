خبير بالأمن القومي الأمريكي: المشكلة عند حماس والحل في تذويبها وليس تدميرها

قال مارك توث، خبير شئون الأمن القومي الأمريكي، إن حماس من وجهة النظر الأمريكية هي المشكلة الكبرى والقضاء عليها ليس في قتلها ولكن بأن يتم تفكيكها.

وأضاف مارك توث، في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا لا نتفق مع وجهة النظر الإسرائيلية بأنه يجب تدمير حماس، ولكن يتم تذويبها باعتبارها كيانا سياسيا.

وتابع: نعم كانت هناك مفاوضات في القاهرة، ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، تحدث عن لجنة التكنوقراط التي ستقود غزة وستكون مشكلة تماما من الفلسطينيين، وأعتقد في هذه النقطة أنه يجب أن تعزف حماس عن أي دور لكنهم ما زالوا يريدون المشاركة، وهذا ليس مقبولا.

وأوضح أنه من وجهة نظرنا يمكن أن تساعد مصر في عملية الرفض وتوجه هذه الأصوات إليهم وتخبرهم بانهم على وشك إفساد الاتفاق وإلا ترامب سوف يطبق الضغط الأقصى والضغط على إسرائيل لتوقيف الانتهاكات.