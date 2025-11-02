خبير: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير منصة تسويق سياحية عالمية

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول تاريخية لقطاع السياحة في مصر والمنطقة، متوقعاً انتعاشة كبيرة في أعداد الوفود السياحية خلال الفترة المقبلة.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أوضح الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن حفل الافتتاح كان بمثابة "منصة تسويق سياحية عالمية" مبهرة، حيث عرض الحضارة المصرية القديمة والحديثة أمام أنظار العالم بحضور عدد كبير من رؤساء وملوك الدول.

وأضاف الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن هذا الحضور الدولي يرسخ صورة مصر كـ"بلد الأمن والأمان".

وعن التأثير المباشر على السياحة، قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن المتحف سيساهم في زيادة عدد الليالي السياحية، حيث سيحتاج الزائر إلى يوم كامل أو أكثر لاستكشاف كنوزه، مما يرفع متوسط مدة إقامة السائح في القاهرة.

وأشار إلى أن ربط المتحف بمنطقة الأهرامات عبر الممشى السياحي، بالإضافة إلى قربه من متاحف أخرى مثل متحف الحضارة، سيخلق منتجًا سياحيًا ثقافيًا متكاملاً يجذب شرائح جديدة من السائحين، خاصة الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والتجارب التفاعلية التي يوفرها المتحف.