كسور وكدمات.. إصابة شخص اصطدمت به سيارة بطريق السويس الصحراوى

اصطدمت سيارة بشخص أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى، ما أدى إلى إصابته، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الخدمات الأمنية أعلى طريق السويس الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الاسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

على جانب آخر، شهد طريق مصر اسكندرية الصحراوي حادث انقلاب سيارة ميكروباص ما أسفر عن إصابة 6 من الركاب تم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى ، وانتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 6 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.