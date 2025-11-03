قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تعرف على كلاوس لوته مصمم السيارات الألماني البارز ؟

كلاوس لوته مصمم السيارات الألماني البارز
كلاوس لوته مصمم السيارات الألماني البارز
إبراهيم القادري

كلاوس لوته كان يعمل مصمم سيارات ألماني، واشتهر بتصميماته لسيارة NSU Ro 80 وفولكس فاجن K70 ، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الرائدة من أودي وبي إم دبليو .

كلاوس لوته مصمم السيارات الألماني البارز

وكان كلاوس لوته رائد في مجال الديناميكا الهوائية والتصميم الرقمي في مجال السيارات، وعند وفاته في عام 2008، وصفته صحيفة الجارديان بأنه "أحد أهم الشخصيات في مجال تصميم السيارات الأوروبية في فترة ما بعد الحرب".

حياة كلاوس لوته المهنية

كان كلاوس لوته من أوائل من تبنوا الأدوات الرقمية لتحسين وتسريع العملية حتى يتمكن المصممون من نقل المعلومات مباشرة إلى المهندسين في شكل رقمي، وقد غير لوته منهجية التصميم إلى ما يفعله الجميع اليوم.

كلاوس لوته مصمم السيارات الألماني البارز

ميلاد كلاوس لوته

ولد كلاوس لوته في عام 1932 بـ فوبرتال ، وكان ثاني أكبر خمسة أطفال ونشأ في عائلة كاثوليكية متشددة، وتوفي والده على الجبهة الشرقية عندما كان عمره 12 عام فقط، وأراد لوته أن يتبع شقيقه الأكبر في مهنة الهندسة المعمارية، لكنه تدرب من عام 1948 إلى عام 1954 كطالب في صناعة هياكل السيارات في Karosseriebauer Voll في فورتسبورج ، وعمل على مقترحات للحافلات.

كلاوس لوته مصمم السيارات الألماني البارز

بعد إكمال تدريب كلاوس لوته انضم إلى شركة Deutsche Fiat AG ، وكان مسؤولاً عن التصميم الأمامي لسيارة 500 الأصلية .

دراسة كلاوس لوته في جامعة ولاية نيفادا

سرعان ما انضم كلاوس لوته إلى جامعة نورث وسترن، وكان له دور محوري في تطوير قسم التصميم فيها، وكانت أولى تصاميم لوثي في ​​الجامعة هي الجيل الثاني من طائرة NSU Prinz 4 وطائرة NSU Wankel Spider .

كان لسيارة برينز تشابه واضح مع شيفروليه كورفير المعاصرة لها، وذلك لان التصميم الأصلي قد اكتمل بالفعل عندما أطلقت بي إم دبليو طرازها الجديد 700 عام 1959، بتصميم مشابه جدًا.

كلاوس لوته مصمم السيارات الألماني البارز

وتم تكليف لوته بمسؤولية التصميم، والعمل مع فريق الهندسة المكون من والتر فرويد وجورج جونجبلوث، وذلك من أجل الاستفادة من محرك وانكل المدمج، الذي ابتكره فيليكس وانكل، وابتكر لوته شكل إسفين نظيف مع بيت زجاجي كبير، بينما أضاف فريق الهندسة ابتكارات مثل نظام التعليق المستقل للعجلات الأربع وناقل الحركة شبه الأوتوماتيك وفرامل القرص الداخلية لتقليل الكتلة غير المعلقة، ولا تزال Ro 80 تقف اليوم كمعلم بارز في تصميم السيارات. 

مصمم سيارات ألماني سيارة NSU Ro 80 فولكس فاجن K70 كلاوس لوته فوبرتال فورتسبورج شركة Deutsche Fiat AG Deutsche Fiat AG شيفروليه كورفير

