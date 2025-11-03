مجلس الدولة يرفض تسجيل نموذج صناعة عبوة بلاستيكية.. لهذا السبب

رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعن مقدم من شركة على نموذج صناعي يشكل عبوة بلاستيكية، يطالب بإلغاء قرار إدارة النماذج الصناعية بمصلحة التسجيل التجاري، الرافض لتسجيل هذه العبوة، وأيدت المحكمة هذا الرفض لعدم وجود ابتكار بالعبوة يستدعي التسجيل.

ثبت أن الشركة الطاعنة تقدمت إلي إدارة النماذج الصناعية بمصلحة التسجيل التجاري، لتسجيل نموذج صناعي عبارة عن عبوة بلاستيك، إلا أن إدارة التصميمات والنماذج الصناعية قررت رفض الطلب لافتقاده عنصر الجدة ولعرضه على الجمهور وتداوله بالأسواق قبل تقديم طلب التسجيل، فتظلمت الشركة وتم رفض التظلم.

وثبت للمحكمة بالإطلاع علي صورة النموذج الصناعي، يبين أنه نموذج عبارة عن نموذج صناعى لعبوة من البلاستيك ولا ينطوي علي اختلافات جوهرية تميزه عنه، ولا يوجد به قدر من الابتكار والجدة والإبداع التي تجعله مميزًا عن غيره من النماذج مما ينتفي معه شرط الجدة.