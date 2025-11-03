هيودع بدري.. تعليق مثير لـ عمرو الدردير على مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

علق الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير، على مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال افريقيا.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “مجموعة الأهلي صعبة وشكله هيودع دوري الأبطال بدري بدري”.

وضمت المجموعة الثانية كلا من: الأهلي - يانج أفريكانز التنزاني - الجيش الملكي المغربي - شبيبة القبائل الجزائري.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.

تصنيف أندية دوري أبطال إفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي المصري – صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني – بيراميدز المصري – الهلال السوداني – يانج افريكانو التنزاني.

التصنيف الثالث: بيترو أتلتيكو الكونغولي – الجيش الملكي المغربي – مولودية الجزائر– ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري – الملعب المالي – سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي – باور ديناموز الزامبي.