تجمع دبلوماسي رفيع في أنقرة لإعادة إعمار غزة واتهامات للاحتلال بخرق الاتفاق
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
الصحة اللبنانية: شهيد و7 مصابين في غارة إسرائيلية على قضاء النبطية
غزة تحت النار.. إسرائيل توسع هجماتها إلى جميع الاتجاهات
محافظ الجيزة يشهد وضع حجر الأساس لمصنع مجموعة المنصور للسيارات بأكتوبر
نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على منافسي الأهلي وبيراميدز
الصيادلة تعلن فتح باب الحجز لقرعة تأشيرات الحج 2026.. غداً
شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ترفع درجة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار
مواعيد مباريات المصري في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية
مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية
نتنياهو: انتهى زمن الاحتواء.. نتحرك اليوم بالمبادرة والنشاط المستمر
الأهلي في مجموعة متوازنة بـ دوري أبطال إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هيودع بدري.. تعليق مثير لـ عمرو الدردير على مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

عمرو الدردير
عمرو الدردير
سارة عبد الله

علق الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير، على مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال افريقيا.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “مجموعة الأهلي صعبة وشكله هيودع دوري الأبطال بدري بدري”.

وضمت المجموعة الثانية كلا من: الأهلي - يانج أفريكانز التنزاني - الجيش الملكي المغربي  - شبيبة القبائل الجزائري.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، بينما توج نهضة بركان المغرب بلقب الكونفدرالية.

تصنيف أندية دوري أبطال إفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي المصري – صن داونز الجنوب إفريقي – الترجي التونسي – نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني – بيراميدز المصري – الهلال  السوداني – يانج افريكانو التنزاني.

التصنيف الثالث: بيترو أتلتيكو الكونغولي – الجيش الملكي  المغربي – مولودية الجزائر– ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري – الملعب المالي – سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي – باور ديناموز الزامبي.

عمرو الدردير الأهلي دوري أبطال افريقيا

