هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟.. أمين الإفتاء: ليست ربا كما يظن البعض
الاحتلال يخرق الهدنة ويشن غارتين على مدينة غزة
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القلق يسود الشارع اللبناني بعد تهديدات الاحتلال بشن عدوان جديد.. تفاصيل

لبنان
لبنان
عادل نصار

قال مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت أحمد سنجاب إن حالة من القلق تسود الشارع اللبناني في ظل تزايد التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان جديد على لبنان، بالتزامن مع اتساع رقعة الاغتيالات والضربات العسكرية التي تنفذها إسرائيل جنوبًا وشرقًا.

وأضاف المراسل خلال تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن المؤشرات الميدانية والسياسية المحيطة بلبنان تنذر بوجود احتمال كبير لعمل عسكري قد تُقدم عليه إسرائيل في أي وقت، في ظل تعثر تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، سواء على الحدود أو في الداخل اللبناني، نتيجة الانقسام الحاد حول ملف سلاح حزب الله وآلية تطبيق القرار الدولي المتعلق به.

وأوضح سنجاب أن التهديدات الإسرائيلية هذه المرة لا تتحدث فقط عن عمليات محدودة، بل عن سيناريوهات مفتوحة على أكثر من احتمال، بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن استعدادات لجيش الاحتلال لاحتمالات تصعيد مختلفة، عقب رصد الاستخبارات نشاطًا متزايدًا لحزب الله في الجنوب والشرق وحتى في قلب العاصمة بيروت.

في المقابل، تؤكد الدولة اللبنانية على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس المتنازع عليها، ووقف الاعتداءات التي تجاوزت أكثر من 4500 خرق منذ نوفمبر الماضي، وهو ما تعتبره بيروت انتهاكًا صارخًا للاتفاق الأممي وللسيادة اللبنانية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن هذه التطورات تتزامن مع مشهد سياسي لبناني مرتبك، حيث تسعى الحكومة للمضي قدمًا في تنفيذ خطتها لحصر السلاح بيد الدولة، استعدادًا لاستعراض التقرير الثاني للجيش حول تنفيذ المهمة في الجلسة المرتقبة خلال الأيام المقبلة، في وقت يتمسك فيه حزب الله بسلاحه ويعتبره "سلاح مقاومة لمواجهة الاحتلال"، محذرًا من أي محاولة للمساس به.

واختتم أحمد سنجاب تقريره بالتأكيد على أن لبنان يعيش مرحلة دقيقة من التوتر والترقب، بينما تتكثف الجهود الدبلوماسية اللبنانية للضغط على إسرائيل من أجل استبعاد سيناريو التصعيد والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وبين القلق الشعبي والانسداد السياسي، يبقى السؤال الأبرز الذي يشغل بال اللبنانيين اليوم: هل باتت المواجهة مع إسرائيل مسألة وقت؟
 

https://youtube.com/shorts/kA0nV4TVa9E?si=kJ8shuD-Vxdwgr7e

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ارتفاع أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بقيادة قطاع التكنولوجيا

وزير النقل الأمريكي

وزير النقل الأمريكي: سنغلق مجالنا الجوي بالكامل.. ماذا حدث؟

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لجهود اليونسكو في غزة ويدعو لتنفيذ خطة السلام الشاملة

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

