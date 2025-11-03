قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

ينتظر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف المدير الفني المؤقت خوض 5 مباريات نارية خلال شهر نوفمبر الجاري على المستوي المحلي والقاري.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.


وجاء جدول مباريات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف المدرب المؤقت محليا وقاريا فى شهر نوفمبر الحالي على النحو التالي: الخميس 6 نوفمبر 
الزمالك vs بيراميدز - نصف نهائي السوبر المصري في الإمارات


الأحد 9 نوفمبر 
نهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث - كأس السوبر المصري


الأحد 23 نوفمبر 
الزمالك vs زيسكو يونايتد - في الجولة الأولى من دور المجموعات كأس الكونفدرالية في القاهرة


الأربعاء 26 نوفمبر 
الزمالك vs سموحة - في الدوري المصري في ستاد القاهرة 
الأحد 30 نوفمبر 


كايزر تشيفز vs الزمالك - في الجولة الثانية من دور المجموعات كأس الكونفدرالية في جنوب افريقيا

 


وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:



حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.
 


مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية 


الجولة الاولى الزمالك × زيسكو الزامبي - 23 نوفمبر 2025 بمصر


الجولة الثانية كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك - 30 نوفمبر 2025 - بجنوب افريقيا


الجولة الثالثة الزمالك × المصري - 25 يناير 2026 - مباراة الزمالك


الجولة الرابعة المصري × الزمالك - 1 فبراير 2026 - مباراة المصري


الجولة الخامسة زيسكو الزامبي × الزمالك - 8 فبراير 2026 - بزامبيا


الجولة السادسة الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي - 15 فبراير 2026 - بمصر


ويضم دور المجموعات بالبطولة 16 فريق من جميع انحاء القارة السمراء، للمنافسة على لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
 


جاء ترتيب المجموعات كالتالي :


المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة (الجزائر) - دجوليبا (مالي) - أولمبيك آسفي (المغرب) - سان بيدرو (كوت ديفوار)


المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) - مانياما يونيون (الكونغو الديمقراطية) - عزام (تنزانيا) - نيروبي (كينيا)


المجموعة الثالثة:شباب بلوزداد (الجزائر) - ستلينبوش (جنوب إفريقيا) - أوتوهو (الكونغو) - سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا)


المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) - زيسكو (زامبيا)


ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات على النحو التالي:


الجولة الأولى: 21 - 23 نوفمبر 2025


الجولة الثانية: 28 - 30 نوفمبر 2025


الجولة الثالثة: 23 - 25 يناير 2026


الجولة الرابعة: 30 يناير - 1 فبراير 2026


الجولة الخامسة: 6 - 8 فبراير 2026


الجولة السادسة: 13 - 15 فبراير 2026

 

