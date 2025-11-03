قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السفير الفرنسي: المتحف المصري الكبير مصدرًا هامًا لجذب السياحة الثقافية

محافظ الأقصر يستقبل السفير الفرنسي لتعزيز التعاون المشترك
محافظ الأقصر يستقبل السفير الفرنسي لتعزيز التعاون المشترك
شمس يونس

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مساء اليوم الإثنين، إيريك سوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

في بداية اللقاء، أشاد السفير الفرنسي بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن التليفزيون الفرنسي بث هذا الحدث العالمي الذي يمثل فخرًا لمصر، ومن شأنه أن يجذب مزيدًا من السياحة الثقافية إلى البلاد.

كما وجّه السفير الفرنسي الشكر لمحافظ الأقصر على دعمه للسيدة ماري كريستين القنصل الفخري الفرنسي بالأقصر، مشيدًا بالجهود المبذولة في تطوير الملف الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل، واهتمام المحافظة بتوفير الرعاية الطبية للسياح والأجانب المقيمين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار مناقشة اتفاقية توأمة بين محافظة الأقصر وأحد المدن الفرنسية لتعزيز التعاون في مجالات السياحة والثقافة والصحة والتنمية المحلية.

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر بالسفير الفرنسي والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، التي تمتد عبر عقود من التعاون في مجالات متعددة، لا سيما في الآثار والسياحة والثقافة.

وأشار المحافظ إلى أن الأقصر ترحب دائمًا بتعزيز أوجه التعاون مع الجانب الفرنسي،   مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك مقومات فريدة تجعلها محورًا لجذب السياحة العالمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من تطوير الخدمات الصحية والبنية التحتية السياحية.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو

المستشار محمد مصطفى يهدي ذهبية سيف عيسى في بطولة العالم للرئيس عبد الفتاح السيسي

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية بمشاركة 10 دول

محمود الخطيب

مجلس الأهلي يعقد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد

بالصور

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان.. أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة
طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة
طريقة عمل المكرونة بالجبنة والفلفل الألوان..أكلة سهلة وسريعة تعشقها الأسرة

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. أيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟
فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟
فوائد وأضرار الأرز الأبيض والبني.. وأيهما أفضل للصحة والرشاقة؟

أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

سيارات
سيارات
سيارات

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد